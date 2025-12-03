新北2年協助9組新創團隊募資達3億 議員：應讓更多團隊被看見

新北市共有10處青年創業基地，青年局統計，近2年協助共9組進駐新創團隊募資，金額達3億元。但議員認為有更多創業青年看得到、卻用不到資源，應要協助更多青創團體被看到。

青年局長邱兆梅今天在市政會議專案報告，分享青年局近期成果，並提出三大青年政策主軸，包含打造AI人才孵化器、擴大青年創意導入城市、強化國際連結與公民外交，協助新北115萬名青年接軌職場、接軌市場、接軌國際社會。

針對人才培育，邱兆梅表示，2024、2025年青創基地成功協助9組進駐新創團隊募資，總金額高達3億元。募資成果不僅展現新北創業者的創新實力，也表示新北市已和極具前景的創新方案建立深度關係，期待創業者成功打入產業鏈、甚至出海上市後，也願意服務新北產業。

另外，邱兆梅表示，在快速變化的AI浪潮下，新北以「AI人才孵化器」為定位，率先全台開辦NVIDIA、AWS等國際大廠的官方認證證照課程，幫助青年接軌AI產業的最新趨勢與專業技能，迄今已協助370人取得國際證照。也針對產業人才需求推出免費線上課程，內容包含AI、數位工具、職場寫作課等。

為了協助青年提前體驗職場，今年亦新增「新北青年實習專區」，青年局與經發局合作，將新北企業的實習職缺統整提供，助青年順利接軌職場。

市長侯友宜裁示表示，青年不是需要被照顧的弱勢，而是推動城市前進的力量；投資青年，就是投資新北的下一個十年。

新北市議員顏蔚慈表示，肯定青年局往好的方向努力，但是只有將大量公務資源鎖定在青年團隊，覺得很可惜，一定有更多的創業青年想投入，卻看得到、用不到資源，這對市民來說會有很大的落差，應該要協助更多青創團體有更多被看到的機會。

議員江怡臻指出，肯定青年局在青創輔導與AI人才培育上的具體成果，在短短成立期間相當不易。江怡臻指出，社會的需求相當大，建議青年局可尋求擴展資源或是更有效率的方法，新北人口第一，具備多元產業鏈，期待推動完整的人才培育鏈。