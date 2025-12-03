搶先感受粉色美景 汐止區文化櫻花攝影展開幕

2026年「汐止文化櫻花季」即將在明年1月17日登場，為了提前為活動暖身，汐止區公所在2、3樓藝文走廊推出「汐止文化櫻花攝影展」，現場有25幅得獎作品，呈現康誥坑溪沿線櫻花之美，展期至115年2月26日止。展覽精選近兩年「文化櫻花攝影比賽」25幅得獎作品，今(3)日開幕茶會上，包括新北市議員白珮茹、還有里長們都出席參加，提前感受汐止春日粉嫩浪漫的櫻花氛圍。

汐止區公所舉辦藝文交流茶會，邀請青山國中小直笛團現場演出，青山國中小直笛團連續兩年榮獲新北市學生音樂比賽國中組直笛合奏特優殊榮，當日帶來溫潤細膩的旋律，為展覽增添濃厚藝文氛圍，廣獲現場觀眾好評。

汐止區長林慶豐表示，康誥坑溪沿線栽植逾百株台灣山櫻花，是汐止地區極具代表性的賞花地標。在文化里余寶聰里長與志工團隊長期維護下，每年花季皆吸引大量人潮。此次攝影展作為櫻花季前導，不僅讓市民提前感受櫻花之美，也期待藉由影像，讓更多人認識汐止的自然與文化魅力。

新北市議員白珮茹提到，很高興來參加汐止櫻花季的記者會，每一年的櫻花季都吸引的很多各地的人潮，來汐止欣賞文化里的櫻花大道，很多的長輩，他們可能因為身體的關系，沒辦法去高山上賞櫻，他們可以就近在自己的住家附近，看到這麼美的櫻花林，所以，希望大家可以來一起守護來守護康誥坑溪文化里的這片櫻花林，也讓汐止之美，可以透過這樣的活動推廣出去。

文化里長余寶聰說，今天是114年櫻花季的攝影展茶會，也要預告明年115 年的1月31號星期六早上，是櫻花季主場的活動，於1月31日早上9點半到11點半，在文化里籃球場舉辦，而目前這段時間，櫻花樹開始在落葉，所以，也請志工會陸續開始施肥，還有會加強打掃整理環境，來迎接新的一年的櫻花季，也歡迎全省各地的好朋友，可以到汐止文化櫻花步道來欣賞。

2026年「汐止文化櫻花季」將於1月17日至2月22日登場，活動橫跨新春。汐止區公所邀請市民朋友先至公所欣賞攝影展作品，待櫻花盛開時，再實地走訪櫻花步道，拍照打卡、參與市集活動，一同迎接浪漫的汐止春日。