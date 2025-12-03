樂當環保小尖兵 汐止區青山國中小學生遊戲中答題趣

為了讓環保概念向下紮根，慈濟基金會舉辦環保防災勇士PK賽，並且深入校園，其中一站就前往汐止區青山國中小，安排6年級學生，從電腦遊戲中答題， 25分鐘要答150題，從比賽中讓學生學到很多的環保知識。

慈濟基金會汐止區組長李素梅表示，在推廣環保時發覺到，光做資源回收已經來不及，基本上要從清淨源頭開始，最快的方法就是不要有資源回收的東西出現，所以就想要在教育裡面，去做宣導跟教育，讓學生在出門都能夠帶環保材質的物品，就不會有那麼多一次性的東西，需要再去回收的觀念，若是能夠落實在他們的生命裡面，其實對孩子們的人生，或是對於整個地球都是很好的。

青山國中小校長陳衍鈴提到，這次跟慈濟合作，辦理了Pagamo環保知識大賽，同學們都非常的喜歡，感謝慈濟能夠協助學校辦這麼棒的活動，對小朋友來說，有這樣子線上的知識測驗之外，還可以把平常所學的，在線上的遊戲展現出他們的能力，非常喜歡這樣的活動。

李素梅指出，為了引起孩子們對環保的興趣，跟台大的教授研發了電腦的一個遊戲軟體，然後把一些很好的觀念，都放在題庫裡面，透過答題還有想有好成績的心，學生就會去記環保概念，比我們一直講效果要好，透過電腦遊戲答題，會比較樂於在學習中，環保知識也可以深入他們的心裡面，以後就會成為環保的小尖兵。

獲得班級第一名的青山國中小學生說，很喜歡這次的活動，雖然答題很緊張，然後遇到不會的話，就盡量去拆，能得到第一名很開心，也學到許多環保知識，學到如何讓世界永續發展，然後不要去做一些會讓全球暖化的事情。