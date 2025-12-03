汐止長青山區截水溝蓋常壞 影響行車安全要修繕

汐止區長青路210巷，因為是是山區道路，坡度很陡，再加上馬路上的截水溝經常有塌陷損壞的情形，影響行車安全，也曾經有車子輪胎被刺破，所以今(3)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求儘快改善，保障人車安全。

長青里長陳建興說，今年1020大雨坍方災害，造成長青路210巷的截水溝損壞，再加上有重車在走，情況更嚴重，截水溝損壞造成一些騎車的都會摔傷，或是像在87號那裡的截水溝鐵蓋已經翹起來，破了2台車的輪胎，所以希望能夠以災害損失進行搶修。

新北市議員白珮茹表示，今天長青路210巷，主要是因為馬路中間截水溝，在風災之後，水溝其實有路面破損的狀況，但是因為在相關的條例裡面，截水溝的部分，要由當初施工的單位來負責，那在釐清之後，其實施工的單位，當時應該是早期的公所，但是因為年代久遠不可考，那今天就請相關的單位來會勘，至於相關的法令，也會在議會質詢時，跟工務局討論，因為道路中間的截水溝，如果由民間負責的話，萬一造成危險，會讓駕駛更不安全，所以會希望說，不只是道路的鋪面由公部門負責，也希望中間的水溝，政府能夠負起責任。

白珮茹提到，因為雖然在測構的方面，在丙建的部分，是由當初的建造人維養，但是如果中間的水溝不處理的話，走到這邊的時候，水溝凹下去或是破損，無人處理就會造成駕駛陷入危險，所以今天還是協調汐止區公所，希望就目前毀損的部分，能夠協助社區的盡力的來協助，然後突破相關的法令，讓整個大家這個社區進出可以更方便。