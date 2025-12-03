金山區杜鵑公園遮蔭設施不足 議員會勘爭取改善

金山區杜鵑公園有長輩的體健設施還有小朋友最喜愛的遊具，是在地民眾休憩使用的重要場所，不過整個公園少有遮陰的設施，讓民眾來到這裡不論是出太陽還是下雨天都沒有地方可以遮蔽。為了讓休憩環境更友善，市議員張錦豪就邀請相關單位辦理會勘，商討增設遮陰設施的可行性。

金美里長蔡龍豪說，整個杜鵑公園放眼望去，只有一個紫藤花架設施可以遮陰，而這一處也是長輩平時最喜愛稍坐聚會的地方，只是不對稱的座椅讓民眾無法面對面交談，加上座椅還少，很快就被坐滿。因此在會勘中，除了看看哪裡可以增設遮陰設施，也希望能夠增設花架下的座椅。

市議員張錦豪表示，杜鵑公園平時長輩聚會，假日遊具區更是有許多的親子前來，因此評估增設遮陰設施的位置將會靠近遊具，讓父母可以在一旁看顧孩子遊戲時有遮蔽物可以遮陽避雨。為了讓設施更具一致性，也將以花架形式設置，讓花草自然攀附，花架設施的增設工程也預計在明年初就會開工。還有在既有花架下增設座椅部分，也會在今年底前增設完成，期待打造更友善的休憩環境，讓不分年齡層的民眾都可以到杜鵑公園共遊共融。