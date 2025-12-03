快訊

假奶爭議重創形象…十盛掀倒閉潮「全台只剩一家」 官方臉書也消失

聽新聞
0:00 / 0:00

金山區杜鵑公園遮蔭設施不足 議員會勘爭取改善

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
期待打造更友善的休憩環境，讓不分年齡層的民眾都可以到杜鵑公園共遊共融。 圖／紅樹林有線電視提供
期待打造更友善的休憩環境，讓不分年齡層的民眾都可以到杜鵑公園共遊共融。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區杜鵑公園有長輩的體健設施還有小朋友最喜愛的遊具，是在地民眾休憩使用的重要場所，不過整個公園少有遮陰的設施，讓民眾來到這裡不論是出太陽還是下雨天都沒有地方可以遮蔽。為了讓休憩環境更友善，市議員張錦豪就邀請相關單位辦理會勘，商討增設遮陰設施的可行性。

金美里長蔡龍豪說，整個杜鵑公園放眼望去，只有一個紫藤花架設施可以遮陰，而這一處也是長輩平時最喜愛稍坐聚會的地方，只是不對稱的座椅讓民眾無法面對面交談，加上座椅還少，很快就被坐滿。因此在會勘中，除了看看哪裡可以增設遮陰設施，也希望能夠增設花架下的座椅。

市議員張錦豪表示，杜鵑公園平時長輩聚會，假日遊具區更是有許多的親子前來，因此評估增設遮陰設施的位置將會靠近遊具，讓父母可以在一旁看顧孩子遊戲時有遮蔽物可以遮陽避雨。為了讓設施更具一致性，也將以花架形式設置，讓花草自然攀附，花架設施的增設工程也預計在明年初就會開工。還有在既有花架下增設座椅部分，也會在今年底前增設完成，期待打造更友善的休憩環境，讓不分年齡層的民眾都可以到杜鵑公園共遊共融。

杜鵑 長輩 議員

延伸閱讀

汐止區水都社區公車候車亭老舊 鐵座椅生鏽斷掉…會勘汰舊換新

預拌混凝土車有夠多 新北議員建議科技執法 防違規行駛威脅學生安全

汐止學童上放學危險 鄉長、鄉友街口改紅綠燈運作

汐止自來水出現油味引民怨 凸顯水源不同兩樣情

相關新聞

瑞芳區水金九地質公園正式通過指定 展現地景保育決心

新北市政府日前審議通過「九份金瓜石水湳洞地質公園」指定案，正式將九份、金瓜石、水湳洞一帶納入陸域自然地景範疇，成為新北市繼野柳地質...

金山區杜鵑公園遮蔭設施不足 議員會勘爭取改善

金山區杜鵑公園有長輩的體健設施還有小朋友最喜愛的遊具，是在地民眾休憩使用的重要場所，不過整個公園少有遮陰的設施，讓民眾來到這裡不...

汐止長青山區截水溝蓋常壞 影響行車安全要修繕

汐止區長青路210巷，因為是是山區道路，坡度很陡，再加上馬路上的截水溝經常有塌陷損壞的情形，影響行車安全，也曾經有車子輪胎被刺破...

樂當環保小尖兵 汐止區青山國中小學生遊戲中答題趣

為了讓環保概念向下紮根，慈濟基金會舉辦環保防災勇士PK賽，並且深入校園，其中一站就前往汐止區青山國中小，安排6年級學生，從電腦遊戲...

搶先感受粉色美景 汐止區文化櫻花攝影展開幕

2026年「汐止文化櫻花季」即將在明年1月17日登場，為了提前為活動暖身，汐止區公所在2、3樓藝文走廊推出「汐止文化櫻花攝影展」，現場...

助熟齡毛寶貝找到家 新北祭多元認養誘因增加認養機會

成年、熟齡米克斯相對不容易收養，快者幾個星期就能找到家，慢者好幾年都仍在等家。為增加認養機會，新北市動保處表示，除不定期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。