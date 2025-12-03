新北推AI孵化布局助攻新創 青年募資破3億元

新北市青年局長邱兆梅今天表示，兩年間已協助9組新創募資新台幣3億元，推動青年從城市參與者成為創新驅動力。她說，投資青年就是投資下個十年，讓年輕人願意落地成長、築夢。

青年局長邱兆梅在市政會議報告，從創業輔導、職涯發展到公共參與，全方位投資青年，讓創意能在城市落地，成為新北成長的動能。

她說，面對產業AI（人工智慧）化浪潮，新北市以「AI人才孵化器」為定位，開設AI科技課程，並領先全台推出NVIDIA（輝達）官方AI認證課程、AWS（雲端服務供應商認證）等國際認證制度，至今已協助370名青年取得證照。

邱兆梅表示，從民國113年至114年間，青年局青創基地已協助9組團隊成功募資，總額達新台幣3億元，展現青年創新實力，也象徵新北與具潛力的新創方案建立長期合作關係。期待這些團隊日後能成功鏈結產業、甚至海外上市後，回饋新北產業環境。

對於育才方面，青年局說，推出免費線上課程，透過YouTube頻道提供AI、數位工具與職場寫作課程，同時也整合職涯諮詢、培力課程。今年新增「新北青年實習專區」，整合企業實習機會協助青年接軌職場。

市長侯友宜肯定青年局的任務不是補助青年，而是賦能青年，讓下一代成為城市轉型的主力。他說，青年不是被動接受照顧的弱勢，而是推動城市向前的力量。