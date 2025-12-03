快訊

華碩驚傳遭勒索！知名駭客集團揚言已竊取1TB資料 公司緊急聲明

7年前丟掉雲林江山她痛心…綠選對會建議徵召劉建國 蘇治芬連說這兩句

漱口水先用或後用？牙醫揭常見「錯誤習慣」：時機不對等於白做

新北推AI孵化布局助攻新創 青年募資破3億元

中央社／ 新北3日電

新北市青年局長邱兆梅今天表示，兩年間已協助9組新創募資新台幣3億元，推動青年從城市參與者成為創新驅動力。她說，投資青年就是投資下個十年，讓年輕人願意落地成長、築夢。

青年局長邱兆梅在市政會議報告，從創業輔導、職涯發展到公共參與，全方位投資青年，讓創意能在城市落地，成為新北成長的動能。

她說，面對產業AI（人工智慧）化浪潮，新北市以「AI人才孵化器」為定位，開設AI科技課程，並領先全台推出NVIDIA（輝達）官方AI認證課程、AWS（雲端服務供應商認證）等國際認證制度，至今已協助370名青年取得證照。

邱兆梅表示，從民國113年至114年間，青年局青創基地已協助9組團隊成功募資，總額達新台幣3億元，展現青年創新實力，也象徵新北與具潛力的新創方案建立長期合作關係。期待這些團隊日後能成功鏈結產業、甚至海外上市後，回饋新北產業環境。

對於育才方面，青年局說，推出免費線上課程，透過YouTube頻道提供AI、數位工具與職場寫作課程，同時也整合職涯諮詢、培力課程。今年新增「新北青年實習專區」，整合企業實習機會協助青年接軌職場。

市長侯友宜肯定青年局的任務不是補助青年，而是賦能青年，讓下一代成為城市轉型的主力。他說，青年不是被動接受照顧的弱勢，而是推動城市向前的力量。

青年 職涯發展

延伸閱讀

新北三重祖孫3代命案 男子一審判死上訴求改判

先支持自己人 新北議員提案首長特別費2成要買新北文創品

新北新店警方良民證帳目不清 2警疑涉案遭調職

新北志工19萬多 84歲嬤獲松齡獎：能夠付出很快樂

相關新聞

表揚52家企業 黃偉哲：台南迎重大投資 產業發展升溫

台南市府晚間在大員皇冠假日酒店舉行「投資台南企業表揚」活動，市長黃偉哲出席頒獎，向投資台南的企業致意。他表示，市府長期以...

先支持自己人 新北議員提案首長特別費2成要買新北文創品

新北市議會目前正在審查明年度預算，新北市議員黃淑君今天提案要求附帶決議，首長特別費必須兩成購買新北市的文創商品，市府應該...

北市殯儀館回饋金發放範圍擬擴大 議會法規會3度審議卡關

北市議會法規會今續審殯儀館回饋地方自治條例修正案，擬將回饋金分配範圍由原先二殯周邊1公里擴大至1.2公里，但議員對是否將...

新北志工19萬多 84歲嬤獲松齡獎：能夠付出很快樂

現年84歲的許張和美回想自己在55歲時照顧癌末丈夫，未料自己也罹患胃癌第一期，經手術治療康復後，讓她體驗生命的可貴，她立...

新北河濱再增5處科技執法 違規車闖入明年起全面取締

為提升河濱公園遊憩安全與品質，新北市高灘地工程管理處持續加強車輛管理，今年再增設5處科技執法設備，自115年2月20日起...

注意…萬華大鬧熱青山宮遶境登場 這4處垃圾清運時地有改

「2025萬華大鬧熱」、「2025艋舺青山宮暗訪暨遶境活動」近期接連登場，周邊交通管制，台北市環保局今預告，12月5日、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。