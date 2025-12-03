瑞芳區水金九地質公園正式通過指定 展現地景保育決心

新北市政府日前審議通過「九份金瓜石水湳洞地質公園」指定案，正式將九份、金瓜石、水湳洞一帶納入陸域自然地景範疇，成為新北市繼野柳地質公園後、第二座依文化資產保存法正名的地質公園，也讓新北成為六都中唯一擁有兩座地質公園的城市，展現地景保育的堅定決心。

新核定的「九份金瓜石水湳洞地質公園」位於瑞芳區，範圍約186.3 公頃，包含茶壺山、黃金瀑布、水湳洞化石坪、本山五坑黃金館等 13處世界級地景。園區兼具自然地貌、礦業文化、歷史記憶與生態保育價值，是臺灣東北角最具代表性的山海複合地景。

黃金博物館館長林文中表示，多年來與在地居民、學者與社群團體合作，致力推動地景保存、礦業文化調查與環境教育，使這片獨特的金色山海地景獲得正式認可。此次完成指定，象徵在地努力被看見，也為後續保育與永續發展奠定重要基礎。

瑞芳區長楊勝閔表示，未來將透過地質旅遊、教育推廣與社區參與，深化地景資源的保護與活用，並結合在地文化、地質特色與觀光動線，打造具國際能見度的地景品牌，讓世界看見新北的獨特自然地貌。