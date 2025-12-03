先支持自己人 新北議員提案首長特別費2成要買新北文創品

新北市議會目前正在審查明年度預算，新北市議員黃淑君今天提案要求附帶決議，首長特別費必須兩成購買新北市的文創商品，市府應該用實際行動支持在地文創品。主計處長吳建國表示，首長特別費只要符合規定都可以配合。全案延後討論。

黃淑君指出，各館舍的文創品品質精緻、具地方特色，原民文創品也非常精緻，但目前市府採購未與在地創作者直接串連，如鶯歌燒與市府合作有限，文創商品推動也缺乏整體規畫，首長特別費本就可依法支應贈禮用途，應把經費留在新北、支持本市文化創意者，提案附帶決議，要求歲出特別費至少有一定比例用於文化創新商品。

議員陳乃瑜在質詢時拿出坪林茶博館的香氛、茶包與茶葉禮盒「叫我帶貨王」，她表示，文化局五館一園的文創商品從設計到包裝都展現在地故事，送給外國友人、市府訪賓或作為節慶禮品都非常適合，茶博館橡皮擦、茶香氛等產品深受民眾喜愛，侯市長出國也可以帶這些商品，既有質感又能推廣新北。

陳乃瑜也說，目前五館一園票價採取齊頭式，未依照館舍營運成本與市場定位發展差異化策略，例如淡水古蹟博物館、板橋林園、坪林茶博館，甚至黃金博物館成本與客群差距大，票價卻一致，缺乏行銷與定價整體布局。