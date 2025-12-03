快訊

二度出戰！民進黨選對會拍板 徵召劉建國參選2026雲林縣長

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

聽新聞
0:00 / 0:00

先支持自己人 新北議員提案首長特別費2成要買新北文創品

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃淑君、陳乃瑜提案市府首長特別費要留兩成採購在地文創商品。圖／黃淑君提供
新北市議員黃淑君、陳乃瑜提案市府首長特別費要留兩成採購在地文創商品。圖／黃淑君提供

新北市議會目前正在審查明年度預算，新北市議員黃淑君今天提案要求附帶決議，首長特別費必須兩成購買新北市的文創商品，市府應該用實際行動支持在地文創品。主計處長吳建國表示，首長特別費只要符合規定都可以配合。全案延後討論。

黃淑君指出，各館舍的文創品品質精緻、具地方特色，原民文創品也非常精緻，但目前市府採購未與在地創作者直接串連，如鶯歌燒與市府合作有限，文創商品推動也缺乏整體規畫，首長特別費本就可依法支應贈禮用途，應把經費留在新北、支持本市文化創意者，提案附帶決議，要求歲出特別費至少有一定比例用於文化創新商品。

議員陳乃瑜在質詢時拿出坪林茶博館的香氛、茶包與茶葉禮盒「叫我帶貨王」，她表示，文化局五館一園的文創商品從設計到包裝都展現在地故事，送給外國友人、市府訪賓或作為節慶禮品都非常適合，茶博館橡皮擦、茶香氛等產品深受民眾喜愛，侯市長出國也可以帶這些商品，既有質感又能推廣新北。

陳乃瑜也說，目前五館一園票價採取齊頭式，未依照館舍營運成本與市場定位發展差異化策略，例如淡水古蹟博物館、板橋林園、坪林茶博館，甚至黃金博物館成本與客群差距大，票價卻一致，缺乏行銷與定價整體布局。

文化局長張䕒育說，對議會提出採購新北文創品方案的支持，先前票價訂定時，有做成本與民眾承擔意願調查，新北市民也有免費優惠，會持續檢討相關票價。

新北市議員黃淑君、陳乃瑜提案市府首長特別費要留兩成採購在地文創商品。圖／黃淑君提供
新北市議員黃淑君、陳乃瑜提案市府首長特別費要留兩成採購在地文創商品。圖／黃淑君提供

文創 特別費

延伸閱讀

新北志工19萬多 84歲嬤獲松齡獎：能夠付出很快樂

「新北國際AI+智慧園區」今啟動第二次招商 廣納全球供應鏈

政院版財劃法修法 新北最吃虧？劉和然三問蘇巧慧：停止當黨意立委

台電挖破輸水管 新北土城、板橋部分地區暫停水

相關新聞

先支持自己人 新北議員提案首長特別費2成要買新北文創品

新北市議會目前正在審查明年度預算，新北市議員黃淑君今天提案要求附帶決議，首長特別費必須兩成購買新北市的文創商品，市府應該...

北市殯儀館回饋金發放範圍擬擴大 議會法規會3度審議卡關

北市議會法規會今續審殯儀館回饋地方自治條例修正案，擬將回饋金分配範圍由原先二殯周邊1公里擴大至1.2公里，但議員對是否將...

新北志工19萬多 84歲嬤獲松齡獎：能夠付出很快樂

現年84歲的許張和美回想自己在55歲時照顧癌末丈夫，未料自己也罹患胃癌第一期，經手術治療康復後，讓她體驗生命的可貴，她立...

新北河濱再增5處科技執法 違規車闖入明年起全面取締

為提升河濱公園遊憩安全與品質，新北市高灘地工程管理處持續加強車輛管理，今年再增設5處科技執法設備，自115年2月20日起...

注意…萬華大鬧熱青山宮遶境登場 這4處垃圾清運時地有改

「2025萬華大鬧熱」、「2025艋舺青山宮暗訪暨遶境活動」近期接連登場，周邊交通管制，台北市環保局今預告，12月5日、...

省4000至6000元！新北13偏遠區嬰幼兒全額補助輪狀病毒疫苗

秋冬是輪狀病毒好發季節，新北市衛生局今表示，為照顧嬰幼兒免於輪狀病毒感染，民國108年起逐步補助弱勢及高風險嬰兒接種，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。