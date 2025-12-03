議員稱綠燈閃闖馬路恐挨罰 北市擬檢視路口閃燈

議員稱有民眾趁綠燈閃爍，跑過行人穿越線被警方認定違規開罰，要求北市府正視行人號誌秒數問題。交控中心今天表示，將全面檢視所有路口，避免行人綠燈有全程閃燈情形。

國民黨台北市議員詹為元以書面質詢表示，台中市曾發生民眾趁綠燈閃爍，跑步通過行人穿越線，被巡邏員警發現後開罰，此事引發網路討論，代表多數民眾難理解為何綠燈通行仍屬違規被開罰。

詹為元說，此狀況反映現行規定與民眾認知有落差，民眾普遍認為綠燈可通行、閃爍時加速通行，但依道路交通標誌標線號誌設置規則，綠燈閃爍是提醒在行人穿越線的民眾應快速通過，或可停留行人庇護島旁，是禁止民眾跨入斑馬線內。

他說，若民眾趁綠燈閃爍時進斑馬線，可能會被視違規挨罰。以台北市府旁的松高路、市府路口，此路口在特定時段採行人優先時相，但綠燈亮起瞬間進入「小綠人」閃爍。

詹為元表示，此路口全程未依規定設置穩定綠燈時段，恐導致行人在任何時間點踏入行人穿越線時，會遇到綠燈開始閃爍，未提供行人有合法起走的時機點。

他說，行人遵守號誌是道路安全基本前提，若連行人都無合法起走的時間，是應檢討號誌設置及管理，北市府要正視行人號誌秒數狀況，建立以行人安全為核心的交通環境。

北市交通管制工程處交通控制中心回應，北市各路口行人綠閃時間預設為7秒，考量各路口轉彎車輛多寡及路口寬度不同，為使行人安全離開路口，維護通行安全，行人綠燈閃爍時間，將視情況適時調整。

交控中心表示，此外，將延長台北市較大型路口的行人綠燈閃爍時間，並全面檢視所有路口避免行人綠燈有全程閃燈情形。