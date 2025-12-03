快訊

假奶爭議重創形象…十盛掀倒閉潮「全台只剩一家」 官方臉書也消失

議員稱綠燈閃闖馬路恐挨罰 北市擬檢視路口閃燈

中央社／ 台北3日電

議員稱有民眾趁綠燈閃爍，跑過行人穿越線被警方認定違規開罰，要求北市府正視行人號誌秒數問題。交控中心今天表示，將全面檢視所有路口，避免行人綠燈有全程閃燈情形。

國民黨台北市議員詹為元以書面質詢表示，台中市曾發生民眾趁綠燈閃爍，跑步通過行人穿越線，被巡邏員警發現後開罰，此事引發網路討論，代表多數民眾難理解為何綠燈通行仍屬違規被開罰。

詹為元說，此狀況反映現行規定與民眾認知有落差，民眾普遍認為綠燈可通行、閃爍時加速通行，但依道路交通標誌標線號誌設置規則，綠燈閃爍是提醒在行人穿越線的民眾應快速通過，或可停留行人庇護島旁，是禁止民眾跨入斑馬線內。

他說，若民眾趁綠燈閃爍時進斑馬線，可能會被視違規挨罰。以台北市府旁的松高路、市府路口，此路口在特定時段採行人優先時相，但綠燈亮起瞬間進入「小綠人」閃爍。

詹為元表示，此路口全程未依規定設置穩定綠燈時段，恐導致行人在任何時間點踏入行人穿越線時，會遇到綠燈開始閃爍，未提供行人有合法起走的時機點。

他說，行人遵守號誌是道路安全基本前提，若連行人都無合法起走的時間，是應檢討號誌設置及管理，北市府要正視行人號誌秒數狀況，建立以行人安全為核心的交通環境。

北市交通管制工程處交通控制中心回應，北市各路口行人綠閃時間預設為7秒，考量各路口轉彎車輛多寡及路口寬度不同，為使行人安全離開路口，維護通行安全，行人綠燈閃爍時間，將視情況適時調整。

交控中心表示，此外，將延長台北市較大型路口的行人綠燈閃爍時間，並全面檢視所有路口避免行人綠燈有全程閃燈情形。

行人 北市府 開罰

延伸閱讀

喪屍煙彈分裝場藏匿民宅 北市警溯源破獲

北市教師壓力爆表…心理諮商卻要跑陽明山 教團提解方

北市殯儀館回饋金發放範圍擬擴大 議會法規會3度審議卡關

人力荒補不進！北市法務局明年與大學合作 培養專業法制人才

相關新聞

瑞芳區水金九地質公園正式通過指定 展現地景保育決心

新北市政府日前審議通過「九份金瓜石水湳洞地質公園」指定案，正式將九份、金瓜石、水湳洞一帶納入陸域自然地景範疇，成為新北市繼野柳地質...

金山區杜鵑公園遮蔭設施不足 議員會勘爭取改善

金山區杜鵑公園有長輩的體健設施還有小朋友最喜愛的遊具，是在地民眾休憩使用的重要場所，不過整個公園少有遮陰的設施，讓民眾來到這裡不...

汐止長青山區截水溝蓋常壞 影響行車安全要修繕

汐止區長青路210巷，因為是是山區道路，坡度很陡，再加上馬路上的截水溝經常有塌陷損壞的情形，影響行車安全，也曾經有車子輪胎被刺破...

樂當環保小尖兵 汐止區青山國中小學生遊戲中答題趣

為了讓環保概念向下紮根，慈濟基金會舉辦環保防災勇士PK賽，並且深入校園，其中一站就前往汐止區青山國中小，安排6年級學生，從電腦遊戲...

搶先感受粉色美景 汐止區文化櫻花攝影展開幕

2026年「汐止文化櫻花季」即將在明年1月17日登場，為了提前為活動暖身，汐止區公所在2、3樓藝文走廊推出「汐止文化櫻花攝影展」，現場...

助熟齡毛寶貝找到家 新北祭多元認養誘因增加認養機會

成年、熟齡米克斯相對不容易收養，快者幾個星期就能找到家，慢者好幾年都仍在等家。為增加認養機會，新北市動保處表示，除不定期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。