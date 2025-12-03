北市殯儀館回饋金發放範圍擬擴大 議會法規會3度審議卡關

北市議會法規會今續審殯儀館回饋地方自治條例修正案，擬將回饋金分配範圍由原先二殯周邊1公里擴大至1.2公里，但議員對是否將「距離」直接寫入法條中，意見分歧，議員還發現回饋地方計畫中的評鑑小組，從未開過會，決定將條文暫擱，延至下周續審。

議會法規會上午已第3度討論殯儀館回饋地方自治條例，前2次的討論焦點，集中在殯葬處以交通衝擊為由，擬將回饋金分配範圍，由原先二殯周邊1公里擴大至1.2公里，但議員認為交通數據不足，延至今天再討論，並開始逐條文審議，但審至第3及第9條時卡關。

其中第3條條文，配合第一殯儀館拆除做酌修文字，將二殯館址所在的相關地區，擴大納入文山區興邦里、萬盛里2里及信義區黎順里、雙和里、惠安里3里。

議員林亮君、顏若芳等人認為，修正條文中僅列出納入的5里，沒有把距離從1公里擴大到2公里寫入條文中，但以北市汙水廠的回饋金為例，是以距離為基準，清楚明定回饋範圍，為何殯儀館不能明列距離？

議員詹為元則認為，相關回饋金條文各縣市不同，台中市的條文是以里來發放，新北市依距離，其實兩種都可以；秦慧珠說，每一種回饋金都有不同標準，不必直接寫進條文，只要列入說明欄即可。

另外，條文中的第九條，市政府對於管理委員會辦理之回饋地方計畫，得組成評鑑小組考核執行成效對經評定成效不彰之計畫，得要求管理委員會重新檢討或停止辦理，議員在討論時發現，條文規定是「得組成評鑑小組」非「應組成評鑑小組，以致評鑑小組從未開過會。

對此，有議員認為評鑑小組沒開會，等同有法律不執行，也少了監督機制，也有議員認為要把條文中的「得」改為「應」也有議員說既然沒開會，不如把該條文刪掉。終因意見分歧，該條文也暫擱，留至下周再審。