淡水各社區吸水量驚人 海洋都心拚水車注水解渴

中央社／ 新北3日電

淡水大停水進入第5天，台水盡力加壓輸水，只是管線前端各社區狂吸配水池出水，使管線末端的海洋都心社區進水量不如預期。台水表示，已調度多輛水車注水盼紓解無水之苦。

淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里，共約6.2萬戶。

台灣自來水公司2日搶修完成恢復供水，但是許多社區卻遲遲沒水可用，直到今天，仍有崁頂里「海洋都心」大型社區仍難進水，讓住戶叫苦連天。

淡水區長陳怡君向中央社表示，管線末端的海洋都心社區進水量少，直到今天凌晨1時才能較正常進水，因此，公所和台水近日持續調用水車支援注水。

對於海洋都心社區供水仍不順暢，當地崁頂里長吳庭岳向中央社表示，因為位管線末端，自來水遲遲未能正常供水，使得住戶多情緒炸鍋了，尤其是海洋都心是超大型社區，為了解決大家缺水之苦，已儘力協調水車送水，這幾日幾乎沒怎麼睡，很累，希望事件能早日解決。

台水表示，因供水會先進到當地3.5萬噸的配水池後，才能加壓輸送各管線，因各社區停水已久，用水需求大，且各社區需地下水池進水達一定水位，才會加壓送往建物的上水池，再提供各住戶用水，因此，輸水初期就先流入管線前端的各社區水池。

台水表示，海洋都心各期社區的地下水池容量可能都上千噸，因此，台水雖儘力調度水車支援注水，但以每車約載水3到5噸下，在注水上效果有限。

台水表示，經水車及管線注水下，海洋都心社區1、2期地下水池雖未注滿，但已能抽水供住戶使用，但是3期部分，目前地下水池仍在持續注水中，希望能儘速正常供水到各住戶。

住戶 地下水 淡水

相關新聞

淡水停水4天 水費減免外…還補償買水及馬達修繕

淡北道路工程因廠商誤挖地下自來水幹管，導致淡水區16里6萬多戶停水4天，居民抱怨連連，新北市長侯友宜表示要追究廠商責任，...

北市殯儀館回饋金發放範圍擬擴大 議會法規會3度審議卡關

北市議會法規會今續審殯儀館回饋地方自治條例修正案，擬將回饋金分配範圍由原先二殯周邊1公里擴大至1.2公里，但議員對是否將...

新北志工19萬多 84歲嬤獲松齡獎：能夠付出很快樂

現年84歲的許張和美回想自己在55歲時照顧癌末丈夫，未料自己也罹患胃癌第一期，經手術治療康復後，讓她體驗生命的可貴，她立...

新北河濱再增5處科技執法 違規車闖入明年起全面取締

為提升河濱公園遊憩安全與品質，新北市高灘地工程管理處持續加強車輛管理，今年再增設5處科技執法設備，自115年2月20日起...

注意…萬華大鬧熱青山宮遶境登場 這4處垃圾清運時地有改

「2025萬華大鬧熱」、「2025艋舺青山宮暗訪暨遶境活動」近期接連登場，周邊交通管制，台北市環保局今預告，12月5日、...

省4000至6000元！新北13偏遠區嬰幼兒全額補助輪狀病毒疫苗

秋冬是輪狀病毒好發季節，新北市衛生局今表示，為照顧嬰幼兒免於輪狀病毒感染，民國108年起逐步補助弱勢及高風險嬰兒接種，為...

