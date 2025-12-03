快訊

新北志工19萬多 84歲嬤獲松齡獎：能夠付出很快樂

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
84歲的許張和美因罹癌後體驗新生，決定當志工回饋社區。記者林媛玲／攝影
84歲的許張和美因罹癌後體驗新生，決定當志工回饋社區。記者林媛玲／攝影

現年84歲的許張和美回想自己在55歲時照顧癌末丈夫，未料自己也罹患胃癌第一期，經手術治療康復後，讓她體驗生命的可貴，她立志回饋社區，除在金山區公所、醫院等地當志工，也在學校當導護，每天走出戶外接觸人群，她笑說，能夠付出是很快樂的事，今在新北市府獲頒松齡志工獎。

新北市社會局長李美珍今頒發社福類優秀志工獎項，感謝志工們的辛勞，她說，她在中央服務時曾做過一項調查，發現有當志工者使用健保看病的次數減少許多，有些長年宅在家中罹患憂慮或焦慮，但當走出來投入志願服務時，原來一些症狀都消失了，說明做志工愈做愈健康。

社會局表示，新北志工有19萬多人，社會綜合類志工占3成，超過5萬9千人，僅上半年服務時數超過350萬小時。社會局長李美珍說，感謝所有志工，用行動陪伴弱勢、關懷長者、支持社區，讓新北成為宜居、友善的幸福城市。

另一名榮獲長益志工獎的是黃盟宗。他最初是因女兒入住八里愛心教養院，擔任家長會幹部兼志工，在女兒不幸離世後，將對女兒的愛轉移到照顧其他院生，至今超過21年。他參與日常照護、活動支援，陪伴院生跳輪標舞，被院生們叫為「黃爸爸」，他說失去一個女兒，現在卻有許多兒女。

榮獲福心志工獎的廖林良玉曾擔任新店下城里長5屆20年，卸任後她揪團每周載幾位志工一起到位於屈尺的衛生福利部北區老人之家服務，並擔任志工隊長，她看見長輩肌耐力不足與肌少症，積極協助健康促進活動，甚至手作素食佳餚，讓長輩享用。

新北市府今頒發社福類優秀志工獎項，感謝志工們的辛勞。記者林媛玲／攝影
新北市府今頒發社福類優秀志工獎項,感謝志工們的辛勞。記者林媛玲／攝影

