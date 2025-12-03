新北志工19萬多 84歲嬤獲松齡獎：能夠付出很快樂

現年84歲的許張和美回想自己在55歲時照顧癌末丈夫，未料自己也罹患胃癌第一期，經手術治療康復後，讓她體驗生命的可貴，她立志回饋社區，除在金山區公所、醫院等地當志工，也在學校當導護，每天走出戶外接觸人群，她笑說，能夠付出是很快樂的事，今在新北市府獲頒松齡志工獎。

新北市社會局長李美珍今頒發社福類優秀志工獎項，感謝志工們的辛勞，她說，她在中央服務時曾做過一項調查，發現有當志工者使用健保看病的次數減少許多，有些長年宅在家中罹患憂慮或焦慮，但當走出來投入志願服務時，原來一些症狀都消失了，說明做志工愈做愈健康。

社會局表示，新北志工有19萬多人，社會綜合類志工占3成，超過5萬9千人，僅上半年服務時數超過350萬小時。社會局長李美珍說，感謝所有志工，用行動陪伴弱勢、關懷長者、支持社區，讓新北成為宜居、友善的幸福城市。

另一名榮獲長益志工獎的是黃盟宗。他最初是因女兒入住八里愛心教養院，擔任家長會幹部兼志工，在女兒不幸離世後，將對女兒的愛轉移到照顧其他院生，至今超過21年。他參與日常照護、活動支援，陪伴院生跳輪標舞，被院生們叫為「黃爸爸」，他說失去一個女兒，現在卻有許多兒女。