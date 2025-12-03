注意…萬華大鬧熱青山宮遶境登場 這4處垃圾清運時地有改

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市環保局今預告，12月5日、6日、9日至11日萬華區清潔隊將調整貴陽街2段多處夜間垃圾收運時間。本報資料照片／記者林伯東攝影
「2025萬華大鬧熱」、「2025艋舺青山宮暗訪暨遶境活動」近期接連登場，周邊交通管制，台北市環保局今預告，12月5日、6日、9日至11日萬華區清潔隊將調整貴陽街2段多處夜間垃圾收運時間，造成民眾不便，請多見諒。

貴陽街2段254號前原收運時間為晚間6時30分至34分，延長為晚間6時30分至40分，停置改在貴陽街2段及環河南路交叉口；貴陽街2段166號前原為晚間6時46分至50分，延長為晚間6時40分至50分。至於貴陽街2段230號之1、貴陽街2段196號，因封街未停靠。

環保局說，由於遶境的路線可能當下臨時變動現場將視遶境活動影響範圍，調整萬華區垃圾車的收運時間及地點。如有調整，將立即通知當地里長及派員到現場向民眾宣導；如民眾對垃圾車改道有任何疑問，可電洽萬華區清潔隊02-23022988。

