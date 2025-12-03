快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

聽新聞
0:00 / 0:00

新北河濱再增5處科技執法 違規車闖入明年起全面取締

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
三重忠孝碼頭自行車道（往台北橋方向）。圖／新北市高灘處提供
三重忠孝碼頭自行車道（往台北橋方向）。圖／新北市高灘處提供

為提升河濱公園遊憩安全與品質，新北市高灘地工程管理處持續加強車輛管理，今年再增設5處科技執法設備，自115年2月20日起正式啟用，全面遏止汽機車違規闖入，保障市民在河濱休憩、騎乘自行車的安全環境。

高灘處處長黃裕斌表示，新北河濱是市民休閒的重要場域，為因應違規車輛時常出沒的熱點，經滾動式檢討後，今年在新店區親情河濱人行步道、蘆洲區蘆堤2號陸橋、三重區忠孝碼頭自行車道、中和區遠雄左岸陸橋、土城區人工濕地自行車道新增5處車牌辨識系統。此外，也同步取消2處車阻，方便民眾通行，希望透過科技執法提升管理效率，減少車輛闖入造成的危險。

為打造安全遊憩環境，高灌處與警察局交通大隊持續聯合取締，今年1月至9月已開罰約3,225件，均依道交條例第60條第2項第3款規定，處900至1,800元罰鍰。

黃裕斌指出，河濱公園人潮眾多，以自行車與行人為主要使用者，園區目前已公告禁止微型電動二輪車進入，自115年1月1日起，科技執法除取締違規汽機車外，微電車闖入也將同步裁罰，依道交條例第73條第1項第2款罰300至1,200元。他呼籲民眾切勿心存僥倖，以免因違規受罰，「傷了荷包更不值得」。

蘆洲蘆堤2號陸橋自行車牽引道（微風運河方向）。圖／新北市高灘處提供
蘆洲蘆堤2號陸橋自行車牽引道（微風運河方向）。圖／新北市高灘處提供
土城樹林人工濕地自行車道出入口。圖／新北市高灘處提供
土城樹林人工濕地自行車道出入口。圖／新北市高灘處提供
新店親情寵物公園人行步道（往碧潭堰方向）。圖／新北市高灘處提供
新店親情寵物公園人行步道（往碧潭堰方向）。圖／新北市高灘處提供
中和遠雄左岸陸橋出入口。圖／新北市高灘處提供
中和遠雄左岸陸橋出入口。圖／新北市高灘處提供

自行車 科技執法

延伸閱讀

遏止古坑華山飆速噪音！雲林「聯合稽查」雙管齊下 告發數創3年新高

「新北國際AI+智慧園區」今啟動第二次招商 廣納全球供應鏈

政院版財劃法修法 新北最吃虧？劉和然三問蘇巧慧：停止當黨意立委

苗警公布今年科技執法成效 苗栗市中華路與為公路口2530件奪冠

相關新聞

淡水停水4天 水費減免外…還補償買水及馬達修繕

淡北道路工程因廠商誤挖地下自來水幹管，導致淡水區16里6萬多戶停水4天，居民抱怨連連，新北市長侯友宜表示要追究廠商責任，...

北市殯儀館回饋金發放範圍擬擴大 議會法規會3度審議卡關

北市議會法規會今續審殯儀館回饋地方自治條例修正案，擬將回饋金分配範圍由原先二殯周邊1公里擴大至1.2公里，但議員對是否將...

新北志工19萬多 84歲嬤獲松齡獎：能夠付出很快樂

現年84歲的許張和美回想自己在55歲時照顧癌末丈夫，未料自己也罹患胃癌第一期，經手術治療康復後，讓她體驗生命的可貴，她立...

新北河濱再增5處科技執法 違規車闖入明年起全面取締

為提升河濱公園遊憩安全與品質，新北市高灘地工程管理處持續加強車輛管理，今年再增設5處科技執法設備，自115年2月20日起...

注意…萬華大鬧熱青山宮遶境登場 這4處垃圾清運時地有改

「2025萬華大鬧熱」、「2025艋舺青山宮暗訪暨遶境活動」近期接連登場，周邊交通管制，台北市環保局今預告，12月5日、...

省4000至6000元！新北13偏遠區嬰幼兒全額補助輪狀病毒疫苗

秋冬是輪狀病毒好發季節，新北市衛生局今表示，為照顧嬰幼兒免於輪狀病毒感染，民國108年起逐步補助弱勢及高風險嬰兒接種，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。