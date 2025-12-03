省4000至6000元！新北13偏遠區嬰幼兒全額補助輪狀病毒疫苗

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北衛生局今起擴大輪狀病毒疫苗全額補助對象，凡設籍新北13偏遠地區，出生滿6至24周攜帶兒童健康手冊、健保卡，可至衛生所免費接種口服疫苗。圖／新北衛生局提供
新北衛生局今起擴大輪狀病毒疫苗全額補助對象，凡設籍新北13偏遠地區，出生滿6至24周攜帶兒童健康手冊、健保卡，可至衛生所免費接種口服疫苗。圖／新北衛生局提供

秋冬是輪狀病毒好發季節，新北市衛生局今表示，為照顧嬰幼兒免於輪狀病毒感染，民國108年起逐步補助弱勢及高風險嬰兒接種，為使偏遠地區嬰幼兒獲得完整保護，今起擴大輪狀病毒疫苗全額補助對象，凡設籍新北13偏遠地區，出生滿6至24周攜帶兒童健康手冊、健保卡，可至衛生所免費接種口服疫苗。

衛生局局長陳潤秋指出，嬰幼兒感染輪狀病毒會嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，最有效預防方法是口服輪狀病毒疫苗，但中央尚未納入公費常規提供，完整接種平均費用約4千元至6千元，對家庭照顧是一筆負擔，新北市自108年起逐步補助低收、中低收入戶、罕見疾病、重大傷病、原住民嬰幼兒、寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者之子女及早產兒、戒斷症候嬰幼兒、特殊境遇家庭等接種輪狀病毒疫苗。

為使偏遠地區嬰幼兒獲得完整保護，自即日起將新北13偏遠地區(瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來)6至24周嬰幼兒納入全額補助對象，減輕家長育兒負擔。

衛生局提醒，輪狀病毒主要透過食物、飲水污染及體液等途徑傳染，感染嚴重者病程長達10天，常須住院治療，預防除口服疫苗外，嬰幼兒及家庭成員應勤洗手，尤其外出返家，應先洗手再接觸嬰幼兒，家中玩具及生活用品，應定時清潔及消毒，養成良好衛生習慣，幫助嬰幼兒遠離病毒感染的威脅。

