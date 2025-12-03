淡水停水第六天民怨爆棚 民代提自治條例促「補助每戶5萬」

淡水大停水進入第六天，地方生活仍未全面恢復，新北市民代今早直指，現行補償機制僅能折減水費，對受災居民幾乎毫無實質幫助，他已正式提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，要求未來類似非計畫性重大停水事件，應給予每戶至少5萬元補助。

淡水此次因淡北道路施工誤挖管線，造成 6.6 萬戶停水，新北市議員陳偉杰指出，前天中午在淡江大學附近商圈，原本聚集學生與觀光客的大學城街道幾乎全數拉下鐵門。深夜仍可見住戶排隊取水，民眾抱怨孩子正值段考卻作息全亂、出外人沒水洗澡難以上班，更有人被外地同事揶揄「住淡水很可憐」。也有家中堆滿無法清洗的碗盤、果蠅滿廚房的家庭，在電視上控訴受困無助。

各社區取水站同樣人龍綿延，住戶帶著水桶、臉盆、寶特瓶排隊，但仍不乏「排到時水車已分完」的情況。部分新手爸媽表示，嬰兒每數小時要泡一次奶，補水站水源無法確定品質，只能大量購買瓶裝水，卻面臨周邊商店早已售罄的窘境。

網路社群則充斥大量抱怨，有民眾因減少如廁而不敢進食，有人形容家中「惡臭難忍」，更出現大量惡意帳號趁勢煽風點火，讓地方情緒更加緊繃。

陳偉杰說，地方里長與服務處人員這幾天幾乎徹夜協助調度，但面對民眾的疲累與焦躁，仍常被破口大罵。他坦言，這幾天最大的感觸是「文明其實很脆弱」，但也反問政府「選咱有三小路用？」認為市府未能在第一時間有效處置，錯失安撫民心關鍵。

他質疑，市府提出的措施如「全面檢討流程」、「向施工單位開罰」、「停水扣除水費」等，原本就是最基本應做的處置，對居民生活困境毫無幫助；而「研議增設備援管線」雖是長期方案，但不知道還要等多久；至於要求民眾收集發票準備申請賠償，更讓受災者感覺被迫自行證明損失，「是本來就不該發生的開銷」。

截至昨深夜，新市鎮的「海洋都心」仍未全面復水，近4000戶受影響；部分原已恢復供水的社區，又不明原因再度停水。

對於賠償機制仍遲未明朗，陳偉杰宣布提出「新北市停水災害補助自治條例」，鎖定「非計畫性、不可歸責於用戶」的重大停水事件，包括管線破裂、天災或其他意外，且連續停水達48小時以上、臨時供水亦無法滿足基本生活需求者，市府應提供生活補助，每戶不得低於5萬元。

他強調，條例內容將交議會審查，但他會全力爭取。他也向反對者回應說，「覺得不務實沒關係，祝福反對的人永遠不要遇到停水災害。」並表示災害發生永遠是機率問題，而政府對市民的尊重，「不該取決於機率」。