淡水停水第6天…仍有社區沒水用 侯友宜喊話要升級備援系統

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市淡水區停水第6日，仍有社區尚未恢復用水，引發民怨。新北市長侯友宜表示，已要求廠商針對商家一對一賠償，另外也建議自來水公司，升級自來水備援系統，及增設5萬噸以上配水池，才能解決末端配水時間不耽誤的問題。

新北市議員鄭宇恩今發文表示，目前自來水還沒正常復水社區，包含淡水新興里的書香大第，加州社區A、B、E棟；新春里長頸鹿社區，悠森學社區正常進水，僅1棟尚未達可加壓水位；崁頂里海洋都心1、2、3，目前水表陸續進水中。

有民眾抱怨，多次打電話給台水，聲稱現在是降壓狀態，導致水無法流到社區，如果管線已經修好超過40小時，還不敢用原壓力送水到淡水，難道都不給合理解釋嗎？

市府今天公告，新北市政府已協調淡北道路施工廠商啟動補償機制。請民眾提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，收件時間延長至12月10日。

新北市副市長朱惕之表示，淡水地區自來水備援系統有提升必要，目前此區配水池僅3.5萬噸，明顯不足，市府已向台水提出建議，應增設5萬噸以上配水池。淡水地區輸水幹管目前僅兩條，因此市府同步建議台水，應評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管可行性。

對此，今侯友宜今於市政會議後受訪，第一時間市府就趕到現場搶修，施工非常困難，因為管線在9米下，尤其又是淡水的主要管線，送水後端比較遠，時間就比較久，他會追究廠商責任。此外，市府也在這次施工中，發現輸水幹到只有一條，若有損壞，其他備援幹管就無法啟用。

侯友宜說，配水池也只有3.5萬噸，確實不夠用，希望未來在都市開發過程中，要增設5萬噸配水池，就當跟出林口配水池達到5萬噸，才能解決末端配水時間不會被耽誤，也要求台水這部分一定要做到，市府也會配合台水。

針對淡水地區商家停水補償方案，侯友宜表示，這部分已經要求廠商，要聚集商家還做協調，該如何做好，要一對一起賠償，如果商家不滿意的話，市府也會代為求償。

議員陳偉杰昨發文表示，他要提案制定「新北市停水災害補助自治條例」以保障市民權益。侯友宜表示，目前現階段是快速啟動賠償方式。

