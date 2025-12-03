快訊

淡水停水4天 水費減免外…還補償買水及馬達修繕

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
淡水停水補償措施出爐，受影響的民眾可透過表單線上申請。圖／新北市府提供

淡北道路工程因廠商誤挖地下自來水幹管，導致淡水區16里6萬多戶停水4天，居民抱怨連連，新北市長侯友宜表示要追究廠商責任，並設立窗口受理民眾求償。新北市府今表示，除台灣自來水公司提供水費減免，已協調施工廠商啟動補償機制，民眾可提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，透過線上表單申請，或直接至淡水區公所專責窗口，收件時間延長至12月10為止。

新北市副市長朱惕之表示，考量地區持續發展及未來規劃，淡水地區自來水備援系統有提升必要，目前此區配水池僅3.5萬噸，已明顯不足，市府已向台水提出建議，應增設5萬噸以上配水池。

朱惕之說，淡水地區輸水幹管目前僅2條，因此市府同步建議台水，應評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管可行性。

