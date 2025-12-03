聽新聞
太子集團員工失業 北市23人申請補助引爭議

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
台北市長蔣萬安（左一）昨在議會備詢太子集團員工請領失業補助爭議。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安（左一）昨在議會備詢太子集團員工請領失業補助爭議。記者楊正海／攝影

太子集團跨國詐騙案震驚全球，有疑似受害者向議員陳情，稱詐團員工因首腦被查辦失業，竟向北市勞動局申領失業補助，質疑「政府救濟詐騙員工，被害人卻無人關懷」。北市勞動局證實，太子集團在台員工303人，其中23人申請失業補助，將由勞保局決定准駁。

議員耿葳昨質詢市長蔣萬安，指太子集團被調查，資產被凍結、員工失業，但這符合非自願性離職嗎？勞動局長王秋冬說，如果員工有保勞保，是符合非自願性失業，依目前市府資料，詐團12家公司有8家沒雇用員工，4家共雇用303人，有23人申請失業補助。

耿葳追問這23人申請失業補助符合資格嗎？王秋冬回應，若拿到非自願性失業證明，原則上符合登記條件，北市就服處會受理申請；至於能否發給失業給付，由中央的勞保局按就保法認定。

耿葳質疑，詐團的員工也可能涉案，但因公司資產凍結沒辦法繼續工作、領薪水，現在詐騙橫行，太子集團不會是單一個案，台北市也有非常多的詐團成員還沒抓到，市府是要幫助受害者還是救濟詐騙的公司員工？

蔣萬安表示，市府當然是站在確保民眾、受害者的立場，並協助檢調追究法律責任，至於詐團公司聘用的員工申請失業補助，地方政府依程序上受理登記，依照法律規定，是勞保局最後決定是否給付。

