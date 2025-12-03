聽新聞
0:00 / 0:00

耍官威？市場稽查時「踢桌」 北市專委致歉

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市議員洪婉臻指出，從影片可看到何姓專委用腳將攤商的流理台往後推。圖／洪婉臻提供
北市議員洪婉臻指出，從影片可看到何姓專委用腳將攤商的流理台往後推。圖／洪婉臻提供

北市環南市場日前發生火警，近期市場處派員多次稽查，議員洪婉臻昨表示，許多攤商抱怨官員來「耍官威」，何姓專委在稽查時還用腳踢流理台，要求公開道歉。何姓專委昨致歉，市長蔣萬安也表示，確實不妥，局處有嚴厲警告。

蔣萬安昨赴議會備詢，洪婉臻出示市場監視器影片 ，可看到稽查人員先是搬動影片左上方位置的流理台，而稽查的何姓專委走到銀色流理台時，用腳將其往後推，隨後，一旁的稽查人員趕緊去將桌子調整。

業者坦言，看到官員踢生財工具心都碎了，我們也是人不是次等攤商，「為什麼不能將心比心，要被這樣對待？」

洪婉臻表示，環南市場之前曾發生過火災，但事後市場處人員竟不是稽查大火原因，而是突襲檢查二樓的攤商等，甚至攤商更在社交軟體群組上抱怨，更指官員每天來耍官威，「督導是沒有問題，但是都在做奇怪的事情，看了影片更是難過。」

何姓專委說，如果有讓業者產生、對所有市場來說是不好的動作，願意和業者道歉。市場處長黃宏光說，行為不妥，未來會加強內部訓練。

蔣萬安說，用腳踢確實不妥，市場處內也有嚴厲告誡，希望市府每位同仁秉持對市民服務的態度。

攤商 影片 蔣萬安 環南市場 監視器

延伸閱讀

2026大選倒數一年 李四川會陪到最後？蔣萬安喊：在哪心都在一起

蔣萬安總質詢體驗「開槍」 1槍成功擊中「山豬道具」

議員質詢原民持槍合法性 邀請市長蔣萬安體驗打山豬

雙城論壇舉辦在即 最新民調曝...蔣萬安：我們持續努力

相關新聞

清潔隊員送舊電鍋遭判褫奪公權 北市環保局：「類公務員」不影響工作

北市黃姓清潔隊員涉將殘值僅剩32元的資收物「電鍋」轉送拾荒婦，被依貪汙治罪條例起訴，今判決出爐，徒刑3月、緩刑2年、褫奪...

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

太子集團跨國詐騙案震驚全球，在台灣被扣多處豪宅、跑車，凍結45億，市議員耿葳下午在會議總質詢指出，傳出詐團員工失業，還向...

耍官威？環南市場火警後頻稽查傳「官員踢桌」 蔣萬安：不妥

台北市環南市場日前發生火警，近期市場處派員多次稽查，北市議員洪婉臻說，許多攤商抱怨官員來耍官威，更調監視器，何姓專委在稽...

違反採購法？北市警用陸製酒測器遭疑「吃豆腐」 市警局長回應

台北市議會今天進行第六次市政總質詢，市議員洪婉臻質詢時拿出警方所採購的酒測器給市長蔣萬安，要求蔣市長大聲念出酒測器上的廠...

東園冠軍少棒隊員四散 萬華雙園棒球場待改善

北市萬華區東園國小少棒隊奪下威廉波特世界冠軍後，13名球員升上國中，但都不是萬華區學校，議員指出，萬華區球場老舊，例如受...

護學區交安 議員：可仿日韓畫校園安全區

今年5月新北三峽區北大國小前汽車衝撞造成4死12傷，歷經半年，市府更新標誌、標線，但地方認為實體人行道與護欄才是正解。養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。