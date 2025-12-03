耍官威？市場稽查時「踢桌」 北市專委致歉

北市環南市場日前發生火警，近期市場處派員多次稽查，議員洪婉臻昨表示，許多攤商抱怨官員來「耍官威」，何姓專委在稽查時還用腳踢流理台，要求公開道歉。何姓專委昨致歉，市長蔣萬安也表示，確實不妥，局處有嚴厲警告。

蔣萬安昨赴議會備詢，洪婉臻出示市場監視器影片 ，可看到稽查人員先是搬動影片左上方位置的流理台，而稽查的何姓專委走到銀色流理台時，用腳將其往後推，隨後，一旁的稽查人員趕緊去將桌子調整。

業者坦言，看到官員踢生財工具心都碎了，我們也是人不是次等攤商，「為什麼不能將心比心，要被這樣對待？」

洪婉臻表示，環南市場之前曾發生過火災，但事後市場處人員竟不是稽查大火原因，而是突襲檢查二樓的攤商等，甚至攤商更在社交軟體群組上抱怨，更指官員每天來耍官威，「督導是沒有問題，但是都在做奇怪的事情，看了影片更是難過。」

何姓專委說，如果有讓業者產生、對所有市場來說是不好的動作，願意和業者道歉。市場處長黃宏光說，行為不妥，未來會加強內部訓練。

蔣萬安說，用腳踢確實不妥，市場處內也有嚴厲告誡，希望市府每位同仁秉持對市民服務的態度。