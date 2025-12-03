聽新聞
0:00 / 0:00

東園冠軍少棒隊員四散 萬華雙園棒球場待改善

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
大理國高中棒球隊主要練習球場為雙園C、D球場，但硬體設備卻仍有加強空間。圖／議員劉耀仁辦公室提供
大理國高中棒球隊主要練習球場為雙園C、D球場，但硬體設備卻仍有加強空間。圖／議員劉耀仁辦公室提供

北市萬華區東園國小少棒隊奪下威廉波特世界冠軍後，13名球員升上國中，但都不是萬華區學校，議員指出，萬華區球場老舊，例如受限「河川法」，雙園棒球場改善有限制；市長蔣萬安允諾，將借鑑新北經驗，一個月內會釐清法規面困境、改善。

萬華區大理國、高中棒球隊主要練習球場為雙園C、D球場，遇雨積水、草皮坑洞、外人入侵破壞等仍未解決，甚至曾有球員在這練習因踩到坑洞，傷到十字韌帶對棒球生涯嚴重影響。

東園國小少棒隊奪冠後，10名球員到中山區長安國中、3名球員到大同區重慶國中等校。

大理高中校長陳政翊坦言，目前硬體設備和環境相對來說並不好，也是家長考量孩子升學主要因素之一，目前已和教育局、體育局討論加強補強球場，確保練習時安全，校內也有室內打擊、投球練習場，並導入運動科學計畫。

議員劉耀仁指出，市府受限於「河川法」，認定雙園棒球場屬於行水區，改善有限制，但以新北市大都會棒球場為例，雖屬於二重疏洪道行水區，卻擁有門禁、牛棚、觀眾席、遮雨棚與完善排水等完整設施，可見問題不是法規，而是行政意願與跨局處協調。

蔣萬安表示，球場確實要做全面翻新整修，會在一個月內瞭解目前困境，並借鏡新北突破法規限制方法，如何整修或優化包含休息室、打擊練習區等，希望讓大理高中有更好球場。

棒球場 蔣萬安

延伸閱讀

2026大選倒數一年 李四川會陪到最後？蔣萬安喊：在哪心都在一起

蔣萬安總質詢體驗「開槍」 1槍成功擊中「山豬道具」

議員質詢原民持槍合法性 邀請市長蔣萬安體驗打山豬

雙城論壇舉辦在即 最新民調曝...蔣萬安：我們持續努力

相關新聞

清潔隊員送舊電鍋遭判褫奪公權 北市環保局：「類公務員」不影響工作

北市黃姓清潔隊員涉將殘值僅剩32元的資收物「電鍋」轉送拾荒婦，被依貪汙治罪條例起訴，今判決出爐，徒刑3月、緩刑2年、褫奪...

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

太子集團跨國詐騙案震驚全球，在台灣被扣多處豪宅、跑車，凍結45億，市議員耿葳下午在會議總質詢指出，傳出詐團員工失業，還向...

耍官威？環南市場火警後頻稽查傳「官員踢桌」 蔣萬安：不妥

台北市環南市場日前發生火警，近期市場處派員多次稽查，北市議員洪婉臻說，許多攤商抱怨官員來耍官威，更調監視器，何姓專委在稽...

違反採購法？北市警用陸製酒測器遭疑「吃豆腐」 市警局長回應

台北市議會今天進行第六次市政總質詢，市議員洪婉臻質詢時拿出警方所採購的酒測器給市長蔣萬安，要求蔣市長大聲念出酒測器上的廠...

東園冠軍少棒隊員四散 萬華雙園棒球場待改善

北市萬華區東園國小少棒隊奪下威廉波特世界冠軍後，13名球員升上國中，但都不是萬華區學校，議員指出，萬華區球場老舊，例如受...

護學區交安 議員：可仿日韓畫校園安全區

今年5月新北三峽區北大國小前汽車衝撞造成4死12傷，歷經半年，市府更新標誌、標線，但地方認為實體人行道與護欄才是正解。養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。