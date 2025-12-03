東園冠軍少棒隊員四散 萬華雙園棒球場待改善

北市萬華區東園國小少棒隊奪下威廉波特世界冠軍後，13名球員升上國中，但都不是萬華區學校，議員指出，萬華區球場老舊，例如受限「河川法」，雙園棒球場改善有限制；市長蔣萬安允諾，將借鑑新北經驗，一個月內會釐清法規面困境、改善。

萬華區大理國、高中棒球隊主要練習球場為雙園C、D球場，遇雨積水、草皮坑洞、外人入侵破壞等仍未解決，甚至曾有球員在這練習因踩到坑洞，傷到十字韌帶對棒球生涯嚴重影響。

東園國小少棒隊奪冠後，10名球員到中山區長安國中、3名球員到大同區重慶國中等校。

大理高中校長陳政翊坦言，目前硬體設備和環境相對來說並不好，也是家長考量孩子升學主要因素之一，目前已和教育局、體育局討論加強補強球場，確保練習時安全，校內也有室內打擊、投球練習場，並導入運動科學計畫。

議員劉耀仁指出，市府受限於「河川法」，認定雙園棒球場屬於行水區，改善有限制，但以新北市大都會棒球場為例，雖屬於二重疏洪道行水區，卻擁有門禁、牛棚、觀眾席、遮雨棚與完善排水等完整設施，可見問題不是法規，而是行政意願與跨局處協調。

蔣萬安表示，球場確實要做全面翻新整修，會在一個月內瞭解目前困境，並借鏡新北突破法規限制方法，如何整修或優化包含休息室、打擊練習區等，希望讓大理高中有更好球場。