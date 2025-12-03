聽新聞
護學區交安 議員：可仿日韓畫校園安全區

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北三峽北大國小學校對向側的護欄正在施工，預計12月底完工。圖／新北市養工處提供
新北三峽北大國小學校對向側的護欄正在施工，預計12月底完工。圖／新北市養工處提供

今年5月新北三峽區北大國小前汽車衝撞造成4死12傷，歷經半年，市府更新標誌、標線，但地方認為實體人行道與護欄才是正解。養工處指出，市府規畫在國成街施作150公尺路緣石與150公尺行人護欄，已完成學校側60公尺路緣石與60公尺行人護欄，預計12月底前完成對向側。

今年5月19日，78歲余姓老翁駕車行經北大國小暴衝，造成多人死傷。安全改善包括事故地點的道路環境改善，增設減速設施、視覺化標線、人行道保護措施，加強交通號誌及標誌的辨識度，中央也將高齡換照年齡從75歲下修至70歲。

議員卓冠廷認為，北大國小前十字路口只有標線型人行道與無防阻力的黃色軟管，難阻悲劇，應設置實體人行道與護欄，效果才大。

「可借鑑國外經驗來精進學區安全！」議員呂家愷說，美國、英國、法國與日韓在行人穿越線上有設置減速丘、庇護島設計，日本以校園為中心500公尺半徑範圍內畫為學校安全區，韓國是規範300公尺以內為校園安全區域，新北可參考這些做法，透過制定相關自治條例法制化。

新北市交通局專委林昭賢表示，北大國小重大事故隔日立即會勘，上下學時段加派員警交通維護，並於一周內增設路口視覺化減速標線、速限標示及新式通學區標誌、放大「時段性禁止進入」告示牌。市府也導入行人優先區概念，在國成街設置實體減速丘，提醒駕駛放慢車速。部分人行道路段目前缺乏路緣石保護，已增加實體欄杆，確保行人安全。

