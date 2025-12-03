重車高速穿梭 通學路危機四伏

新北汐止、八里等區水泥與瀝青業者多，汐止樟樹灣周邊就有3家大型業者，康寧街國道匝道開通後，多數混凝土車從樟樹二路、康寧街後直上國道，尖峰期半小時內有19輛呼嘯而過，造成交通壓力與安全風險。交通局近期會勘，地方要求研擬改善措施或設科技執法，保障學童通行安全。

汐止區厚德里長陳有諒說，康寧街匝道2年多前通車後，樟樹灣民眾便憂心預拌混凝土車行駛樟樹二路會威脅樟樹國際實創高中、樟樹國小學生安全。市府、學校、在地3里和貨運公會協商後，決定上午7時至8時30分、下午4時至5時30分，2時段禁止15噸大貨車行駛樟樹二路。

「往來樟樹二路的水泥車有夠多。」市議員張錦豪說，混凝土車危及交通安全，還有揚塵、噪音等問題，建議在樟樹二路設科技執法，防制大貨車在禁行時段違規，也可取締超速。

不只汐止有重車困擾，八里大崁國小鄰近台北港及預拌混凝土廠，砂石車、混凝土車往來頻仍。地方人士說，此問題存在多年，工業區緊鄰住宅區、學區，改善不易。

市議員陳家琪指出，八里區中山路一側為工業區，另一側是住宅與大崁國小所在的文教區，工業區大車進出需求與居民安寧、學童安全間矛盾，是早期規畫錯誤。

陳家琪直言，「路只有一條，大家都要走」，若要徹底解決，須重劃或區域再規畫，另覓適合工業區位置，讓工廠逐步遷移，否則無法解套。

八里區長林銚傑說，大崁國小周邊的混凝土車行駛問題討論多年，目前共識為「上學日禁止、假日開放」。預拌廠距學區不遠，地方協調上下學時段全面禁行，假日才開放通行，也設科技執法設備，雙重管制。