新店五重溪被染綠 新北環保局：初判染劑或油漆污染

民眾今天發現新北市新店五重溪溪水被染綠，新北環保局表示，檢測水質未測到重金屬與毒性反應，初判染劑或油漆所致，將針對附近社區、工廠進行地毯式稽查，追查污染源。

有網友今天在社群平台上表示，新北市新店區建業路旁河水出現水污染，並po出五重溪變螢光綠色的照片，引發討論。

新北市環保局表示，今天下午1時許接獲水污染通報，隨即派員前往新店區安康路三段355巷旁五重溪稽查，現場採集水樣檢驗水質，水色為透明偏淡綠色，pH值7.70，水溫攝氏22.6度，未檢測到重金屬，也無急毒性反應。

環保局研判，此污染為染劑或油漆所致，並依據水路分析斷點鎖定五重溪旁支流，針對家戶裝潢、社區維運及事業工廠進行查核，目前訪查3間工廠及廠後支流情況未發現異常排放。

環保局說明，經與各社區管委會確認，今天僅有1戶從事室內裝修工程，但顏色明顯不同且無異常使用油漆等情形，現場已採集水樣送驗分析，再依檢驗結果推敲明確污染來源種類。

環保局表示，五重溪未作為取水用途，暫無影響居民用水，將持續派員針對此流域上游可能社區或裝修工程進行地毯式稽查，並將結合流域設置的科學烽火台系統追查，儘速揪出污染源，嚴懲不貸。