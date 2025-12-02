快訊

淡水大停水爆民怨 民代推自治條例…突發停水補助至少5萬

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市淡水區因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成逾6萬戶停水近4日，引發地方民怨。圖／本報系資料照
新北市淡水區因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成逾6萬戶停水近4日，引發地方民怨。圖／本報系資料照

新北市淡水區因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成逾6萬戶停水近4日，引發地方民怨。對於現行法規僅能「折減水費」、無法補償居民生活損失，新北市民代今提出「新北市停水災害補助自治條例」草案，主張以地方自治方式提供「慰問金」或「生活扶助」，協助民眾應對非預期的大規模停水事件。

新北市議員陳偉杰指出，目前自來水法僅把「停水」視為公用事業履約問題，民眾能獲得的補償多為基本費折減，對受害住戶與商家而言「毫無實質助益」；此次淡水停水造成居民無法盥洗、店家停業、觀旅餐飲業者損失慘重，更凸顯相關補助制度的缺口。他強調，自治條例不屬損害賠償，而是地方政府基於社會福利提供的生活救助，目的在於降低民眾因突發停水所承受的衝擊。

草案內容中，第三條訂立兩項補助門檻，需同時符合「連續停水48小時以上」與「非計畫性停水」。陳偉杰說，此設計能排除因旱象所進行的限水措施（如供五停二），將補助對象明確聚焦於管線破裂、水源汙染或其他不可歸責於用戶之突發重大事件。草案第五條並規範，補助金額由主管機關依停水影響範圍、持續時間及市府財政狀況核定，但不得低於新台幣5萬元。

陳偉杰強調，淡水大停水讓許多家庭與業者陷入困境，顯示新北市亟需建立制度性救助機制，避免未來再次發生時，受害者只能無奈承受。他呼籲市府與議會儘速審議相關自治條例，讓市民權益在類似事件中能獲得更實質的保障。

新北市議員陳偉杰今提出「新北市停水災害補助自治條例」草案。圖／新北市議員陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰今提出「新北市停水災害補助自治條例」草案。圖／新北市議員陳偉杰提供

停水 淡水 陳偉杰

