淡水大停水爆民怨 民代推自治條例…突發停水補助至少5萬

新北市淡水區因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成逾6萬戶停水近4日，引發地方民怨。對於現行法規僅能「折減水費」、無法補償居民生活損失，新北市民代今提出「新北市停水災害補助自治條例」草案，主張以地方自治方式提供「慰問金」或「生活扶助」，協助民眾應對非預期的大規模停水事件。

新北市議員陳偉杰指出，目前自來水法僅把「停水」視為公用事業履約問題，民眾能獲得的補償多為基本費折減，對受害住戶與商家而言「毫無實質助益」；此次淡水停水造成居民無法盥洗、店家停業、觀旅餐飲業者損失慘重，更凸顯相關補助制度的缺口。他強調，自治條例不屬損害賠償，而是地方政府基於社會福利提供的生活救助，目的在於降低民眾因突發停水所承受的衝擊。

草案內容中，第三條訂立兩項補助門檻，需同時符合「連續停水48小時以上」與「非計畫性停水」。陳偉杰說，此設計能排除因旱象所進行的限水措施（如供五停二），將補助對象明確聚焦於管線破裂、水源汙染或其他不可歸責於用戶之突發重大事件。草案第五條並規範，補助金額由主管機關依停水影響範圍、持續時間及市府財政狀況核定，但不得低於新台幣5萬元。