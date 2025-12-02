北市米其林餐廳疑爆食安 衛生局：非食品中毒、恢復營業列管
11月上旬北市米其林餐廳發生顧客用餐後吐瀉事件，衛生局今天表示，就醫者及廚工肛門拭子採檢檢體、食餘檢驗皆陰性，所以非食品中毒確定案件，已可恢復營業，但受列管。
北市米其林推薦餐廳「老烤箱義式披薩餐酒」11月上旬有顧客用餐後上吐下瀉，據業者統計約40人就醫。
北市衛生局稽查時進行採檢送驗，食藥科科長林冠蓁接受中央社記者電話訪問時說，就醫者中約有10幾人接受肛門拭子採檢檢體，廚工也有做此採檢，加上食餘也有送驗，結果都是陰性，所以不符合食品中毒病因物質及原因食品判明標準，非食品中毒確立案件。
至於衛生局當時有採檢員工手部檢體，她說，有1名檢出金黃色葡萄球菌陽性，但此菌人體體表常在，不能做因果推測，也可能跟個人衛生習慣有關，已要求改善；加上業者已提出整體改善計畫，11月24日通知可以復業，但因發生過事件，已列管，會做不定期抽查。
另外，業者受訪時說，26日恢復營業，加強品管。至於是否與原本推測跟甜點提拉米蘇使用到生蛋有關，衛生局說，目前無法根據檢驗結果斷定。
