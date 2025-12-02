「方便多了」汐止區伯爵街14巷塌陷封閉半年 復建完工通車

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
伯爵街14巷復建工程完工，12月開放通車。圖／觀天下有線電視提供
伯爵街14巷復建工程完工，12月開放通車。圖／觀天下有線電視提供

汐止區伯爵街14巷在今年五月份發生了道路塌陷，在緊急封閉禁止通行後，開始進行搶修，經過半年的復建工程後，目前已經完工，新做了溪岸擋土牆、護欄，路面也重鋪柏油，12月開放通車。

復建工程做好，今(2)日新北市議員白珮茹特地到現場關心，目前沿著溪岸加裝護欄後，道路也墊高重鋪柏油，現在整體搶災工程完工，前後端的水泥護欄、三角栓都已經搬走，伯爵街14巷恢復通車，因為這條路是八連里進出重要的道路，現在終於通車，里長周順益說方便多了，才一通車就有好多里民都走這條路進出。

八連里長周順益說，這條路是八連里進出很重要一個道路！當初橋斷了以後，都很希望趕快通車，12/1日通車，就看到很多里民在走，很感謝議員白珮茹一直在關心追進度。

新北市議員白珮茹表示，今天主要是來看伯爵街14巷底的工程，因為在今年五月份的時候發生沈陷，造成整個護岸坍塌，道路也封閉很久，感謝公所、市府養工處、以及水利局負責整個護岸的修復，養工處協助修補路基墊高，也完成AC的鋪面，其中護岸的經費就將近1400萬元，再加上道路400萬元，總共約1800萬的經費，現在如期完工，讓民眾可以在12月通車，而施作護欄後，讓原本的路面更開闊、路形更順暢，整個工程做好後，今天社巴也恢復原路線行駛。

白珮茹 汐止

