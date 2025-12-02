汐止區水都社區公車候車亭老舊 鐵座椅生鏽斷掉…會勘汰舊換新

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
公車候車亭老舊，連鐵座椅都生鏽斷掉，將汰舊換新，讓民眾有更舒適的等車環境。圖／觀天下有線電視提供
汐止區工建路上的水都社區公車站牌，因為附近大樓越蓋越多，居住人口也跟著成長，現在一到上班時間，等車的人好多，只是原本的公車候車亭老舊，連鐵座椅都生鏽斷掉，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，決定將候車亭汰舊換新。

忠孝里長丁彥伶說，因為里內工建路一帶，一個大社區一個大社區一直在增加中，所以搭車的人數就變得暴增，然後這裡的候車亭原本的就已經10幾年了，後來因為人數增加，候車的民眾都會淋到雨，所以後來有再加長，也大概有8、9年了，對民眾來說，候車亭老舊，等車也不方便，還有就是座椅的部分底下都斷了，剛好這次也感謝議員張錦豪有發現，並且幫忙爭取更新，讓民眾有一個更舒適的等車空間。

新北市議員張錦豪提到，工建路有不少公車經過，像F915、F916還有藍39、677，都會經過工建路水都社區，因為候車亭老舊，常常有後車的民眾反應，覺得老舊候車亭比較會有雨潑進來以外，甚至燈光也比較暗，期待可以換一個新的候車亭，所以找來市府交通局會勘，期待在明年新年的預算裡面，第一季就趕快來施作全新的候車停，會保留原有的人行空間，新的公車候車亭設計，在寬度長度，原則上不變，大概會有6米的長度的候車空間，讓民眾有更舒適的等車環境。

公車 議員 張錦豪 汐止

