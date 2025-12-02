快訊

雙溪志工大會暨防災會報 志工齊聚提升防災能量

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
透過會議讓志工對收容所管理、災害判讀及緊急應變流程更加熟悉。圖／觀天下有線電視提供
透過會議讓志工對收容所管理、災害判讀及緊急應變流程更加熟悉。圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區今(2)日舉行志工大會暨防災志工聯繫會報，有近百名來自各社區、機關與民間團體的志工參與，現場氣氛熱烈。活動內容包含防災收容機制講習、災害情境模擬及整備工作分享，協助志工強化在地防救災知識與協作能力。

會議中透過講師解說與互動演練，讓參與志工能更深入了解災害時的通報流程、收容場所啟動要點及民眾避難引導方式。

雙溪區公所表示，雙溪地形多山、雨季頻繁，是新北市中需留意土石流豪雨災害的區域之一，因此公所長期與各社區及志工合作，建立在地化的防災應變系統。目前雙溪區共有13處收容所，總計可容納超過3,638人，未來也將持續檢視設備完善度，確保災時能迅速啟用，保障居民安全。

多位參與志工也分享心得，表示透過本次會議對收容所管理、災害判讀及緊急應變流程更加熟悉，若面臨天然災害，將能協助社區更快速、安全地完成疏散及救援。

