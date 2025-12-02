快訊

耍官威？環南市場火警後頻稽查傳「官員踢桌」 蔣萬安：不妥

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
影片看到何姓專委用腳將流理台往後退。圖／台北市議員洪婉臻提供
影片看到何姓專委用腳將流理台往後退。圖／台北市議員洪婉臻提供

北市環南市場日前發生火警，近期市場處派員多次稽查，北市議員洪婉臻說，許多攤商抱怨官員來耍官威，更調監視器，何姓專委在稽查時用腳踢流理台，她要求公開道歉。北市長蔣萬安說，確實不妥，局處有嚴厲警告。何姓專委也在議場上致歉。

影片中看到，稽查人員先是搬動影片左上方位置的流理台，而稽查的何姓專委走到銀色流理台時，用腳將其往後推，隨後，一旁的稽查人員趕緊去將桌子調整。業者坦言，看到踢生財工具心都碎了，我們也是人不是次等攤商，「為什麼不能將心比心，要被這樣對待。」

洪婉臻表示，環南市場之前曾發生過火災，但事後市場處人員竟不是稽查大火原因，而是突襲檢查二樓的攤商等，甚至攤商更在社交軟體群組上抱怨，更指官員每天來耍官威，「督導是沒有問題，但是都在做奇怪的事情，看了影片更是難過。」

洪婉臻認為，看了影片相當憤怒，就連市場處的同仁就像是小弟般趕快移動桌子，沒有人制止這樣行為？所有的基層員工都相當不滿，是不是應該要公開道歉？

何姓專委也站上備詢台，他說，這部分執勤上有缺失，市場狀況多，確實有些沒有掌握的地方，如果有讓業者產生、對所有市場來說是不好的動作，願意和業者道歉。

蔣萬安說，從畫面看起來用腳踢確實不妥，市場處內也有嚴厲告誡，希望市府每位同仁秉持對市民服務的態。市場處長黃宏光說，這部分第一時間有請專委說明，確實行為不慎妥，未來也會加強內部訓練。

何姓專委用腳將流理台往後退後，稽查人員隨即過去調整位置。圖／台北市議員洪婉臻提供
何姓專委用腳將流理台往後退後,稽查人員隨即過去調整位置。圖／台北市議員洪婉臻提供

攤商 北市 環南市場 蔣萬安

相關新聞

清潔隊員送舊電鍋遭判褫奪公權 北市環保局：「類公務員」不影響工作

北市黃姓清潔隊員涉將殘值僅剩32元的資收物「電鍋」轉送拾荒婦，被依貪汙治罪條例起訴，今判決出爐，徒刑3月、緩刑2年、褫奪...

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

太子集團跨國詐騙案震驚全球，在台灣被扣多處豪宅、跑車，凍結45億，市議員耿葳下午在會議總質詢指出，傳出詐團員工失業，還向...

停水4天壓力爆棚 里長：大家一句謝謝是最大力量

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成逾6.6萬戶長時間停水。自來水公司今清晨回報「已全面進水」，但上午仍有許多大型社區...

6.6萬戶停水後續 台水：一律扣減4天水費 向出包廠商求償施工費

淡北道路施工鑽破自來水管導致淡水地區停水逾3天，管線末端及高地終於在今天凌晨2時全面恢復供水。台水發言人武經文說，會從寬...

耍官威？環南市場火警後頻稽查傳「官員踢桌」 蔣萬安：不妥

台北市環南市場日前發生火警，近期市場處派員多次稽查，北市議員洪婉臻說，許多攤商抱怨官員來耍官威，更調監視器，何姓專委在稽...

責任丟回基層？淡水停水補償挨批二度傷害 新北市府：已設窗口受理

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成大規模停水，引發住戶與商家怨聲四起。民代今天批評，市府宣布未來三天由民眾自行到區公...

