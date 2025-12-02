聽新聞
耍官威？環南市場火警後頻稽查傳「官員踢桌」 蔣萬安：不妥
台北市環南市場日前發生火警，近期市場處派員多次稽查，北市議員洪婉臻說，許多攤商抱怨官員來耍官威，更調監視器，何姓專委在稽查時用腳踢流理台，她要求公開道歉。北市長蔣萬安說，確實不妥，局處有嚴厲警告。何姓專委也在議場上致歉。
影片中看到，稽查人員先是搬動影片左上方位置的流理台，而稽查的何姓專委走到銀色流理台時，用腳將其往後推，隨後，一旁的稽查人員趕緊去將桌子調整。業者坦言，看到踢生財工具心都碎了，我們也是人不是次等攤商，「為什麼不能將心比心，要被這樣對待。」
洪婉臻表示，環南市場之前曾發生過火災，但事後市場處人員竟不是稽查大火原因，而是突襲檢查二樓的攤商等，甚至攤商更在社交軟體群組上抱怨，更指官員每天來耍官威，「督導是沒有問題，但是都在做奇怪的事情，看了影片更是難過。」
洪婉臻認為，看了影片相當憤怒，就連市場處的同仁就像是小弟般趕快移動桌子，沒有人制止這樣行為？所有的基層員工都相當不滿，是不是應該要公開道歉？
何姓專委也站上備詢台，他說，這部分執勤上有缺失，市場狀況多，確實有些沒有掌握的地方，如果有讓業者產生、對所有市場來說是不好的動作，願意和業者道歉。
蔣萬安說，從畫面看起來用腳踢確實不妥，市場處內也有嚴厲告誡，希望市府每位同仁秉持對市民服務的態。市場處長黃宏光說，這部分第一時間有請專委說明，確實行為不慎妥，未來也會加強內部訓練。
