快訊

球星高國豪家族慶生宴變「兄弟爆打全武行」 業者還原：現場失控只能報警

中油三接涉浮報百億工程費 台灣世曦聲明：全力配合偵辦

明天北花降溫明顯「3地防大雨」中部以北3500公尺高山恐降雪

貢寮福連里舉辦非洲豬瘟及防詐宣導 百名民眾熱情參與

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
透過宣導，讓民眾對防疫、防詐等更有認識。圖／觀天下有線電視提供
透過宣導，讓民眾對防疫、防詐等更有認識。圖／觀天下有線電視提供

新北市貢寮區福連里今(2)日舉辦非洲豬瘟疫情宣導及防詐騙講座，吸引超過百位民眾到場參與，場面熱鬧。活動由里長吳文益親自主持，以深入淺出的方式向民眾說明非洲豬瘟的傳播風險與防範重點，提醒民眾切勿攜帶境外肉品入境，並落實廚餘處理，以降低疫情威脅。

會中也同步進行防詐宣導，透過實際案例解析常見詐騙手法，包括假投資、假檢警、網購詐騙等，提醒民眾提高警覺，不要輕易提供個人資料或匯款。吳文益表示，希望透過此次活動，強化社區居民對防疫及反詐的認識，提升自我保護能力。

貢寮區長柯建輝及市議員林裔綺亦出席力挺，並向民眾說明多項將於明年上路的福利政策，期望縮短資訊落差，讓地方居民更清楚掌握政府資源。兩人也肯定福連里的社區動員能量，未來將持續與地方合作，打造更安全、友善的生活環境。

非洲豬瘟 貢寮 詐騙

延伸閱讀

中央推動2027年起禁止廚餘養豬 彰化養豬協會：過渡期要嚴防破口

後年全面禁廚餘養豬 學者：馬上禁止、規畫有效快速廚餘去化配套措施

新北「品味貢寮」發表創新山海小旅行 品嘗在地獨有好滋味

西班牙失守 全球非洲豬瘟升溫 嘉大日夜檢測守住台灣豬肉防線

相關新聞

清潔隊員送舊電鍋遭判褫奪公權 北市環保局：「類公務員」不影響工作

北市黃姓清潔隊員涉將殘值僅剩32元的資收物「電鍋」轉送拾荒婦，被依貪汙治罪條例起訴，今判決出爐，徒刑3月、緩刑2年、褫奪...

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

太子集團跨國詐騙案震驚全球，在台灣被扣多處豪宅、跑車，凍結45億，市議員耿葳下午在會議總質詢指出，傳出詐團員工失業，還向...

停水4天壓力爆棚 里長：大家一句謝謝是最大力量

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成逾6.6萬戶長時間停水。自來水公司今清晨回報「已全面進水」，但上午仍有許多大型社區...

6.6萬戶停水後續 台水：一律扣減4天水費 向出包廠商求償施工費

淡北道路施工鑽破自來水管導致淡水地區停水逾3天，管線末端及高地終於在今天凌晨2時全面恢復供水。台水發言人武經文說，會從寬...

耍官威？環南市場火警後頻稽查傳「官員踢桌」 蔣萬安：不妥

台北市環南市場日前發生火警，近期市場處派員多次稽查，北市議員洪婉臻說，許多攤商抱怨官員來耍官威，更調監視器，何姓專委在稽...

責任丟回基層？淡水停水補償挨批二度傷害 新北市府：已設窗口受理

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成大規模停水，引發住戶與商家怨聲四起。民代今天批評，市府宣布未來三天由民眾自行到區公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。