貢寮福連里舉辦非洲豬瘟及防詐宣導 百名民眾熱情參與

新北市貢寮區福連里今(2)日舉辦非洲豬瘟疫情宣導及防詐騙講座，吸引超過百位民眾到場參與，場面熱鬧。活動由里長吳文益親自主持，以深入淺出的方式向民眾說明非洲豬瘟的傳播風險與防範重點，提醒民眾切勿攜帶境外肉品入境，並落實廚餘處理，以降低疫情威脅。

會中也同步進行防詐宣導，透過實際案例解析常見詐騙手法，包括假投資、假檢警、網購詐騙等，提醒民眾提高警覺，不要輕易提供個人資料或匯款。吳文益表示，希望透過此次活動，強化社區居民對防疫及反詐的認識，提升自我保護能力。

貢寮區長柯建輝及市議員林裔綺亦出席力挺，並向民眾說明多項將於明年上路的福利政策，期望縮短資訊落差，讓地方居民更清楚掌握政府資源。兩人也肯定福連里的社區動員能量，未來將持續與地方合作，打造更安全、友善的生活環境。