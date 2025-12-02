象山公園成賞櫻秘境 議長攜手這社區12年如一日捐植130株櫻花

台北市信義區象山公園櫻花補植活動，今天展開，由華納花園社區管委會、台北市議長戴錫欽、台北市公園處南港公園管理所栽植櫻花樹苗，支持城市綠化。這也是戴錫欽從2013年開始與社合作，12年如一日每年捐贈10至20株櫻花樹給象山公園。

北市象山公園已成為市區少見的賞櫻秘境，讓象山成為許多市民打卡、拍照的首選，不少旅遊部落格與社群都大力推薦，網路上也累積了上萬次的瀏覽與分享。

戴錫欽表示，感謝華納花園社區的長期投入，以及翁信利里長的大力支持。櫻花是四季更迭的見證，也是城市與自然對話的橋樑，由公私協力共同灌溉的成果，不僅為台北注入希望與活力。未來我們也會持續推動更多結合社區參與的綠美化行動。