快訊

台積電二奈米洩密案 高檢署追加起訴東京威力公司…求處罰金刑1.2億

將披藍營戰袍？民眾黨前發言人李有宜退黨 江和樹建議用「這黨籍」參選

宏都拉斯大選受矚！2候選人承諾與台恢復邦交 陸學者：若斷交不會覺得可惜

聽新聞
0:00 / 0:00

象山公園成賞櫻秘境 議長攜手這社區12年如一日捐植130株櫻花

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市信義區象山公園櫻花補植活動，今天展開。圖／戴錫欽提供
台北市信義區象山公園櫻花補植活動，今天展開。圖／戴錫欽提供

北市信義區象山公園櫻花補植活動，今天展開，由華納花園社區管委會、台北市議長戴錫欽、台北市公園處南港公園管理所栽植櫻花樹苗，支持城市綠化。這也是戴錫欽從2013年開始與社合作，12年如一日每年捐贈10至20株櫻花樹給象山公園。

北市象山公園已成為市區少見的賞櫻秘境，讓象山成為許多市民打卡、拍照的首選，不少旅遊部落格與社群都大力推薦，網路上也累積了上萬次的瀏覽與分享。

戴錫欽表示，感謝華納花園社區的長期投入，以及翁信利里長的大力支持。櫻花是四季更迭的見證，也是城市與自然對話的橋樑，由公私協力共同灌溉的成果，不僅為台北注入希望與活力。未來我們也會持續推動更多結合社區參與的綠美化行動。

從2013年開始，戴錫欽與華納花園社區攜手合作，年年捐贈10至20株櫻花樹給象山公園，包含栽種、補植，一棵一棵櫻花樹親手種下，至今已累計超過130株櫻花，讓象山綻放出粉紅風景。

台北市信義區象山公園櫻花補植活動，今天展開。圖／戴錫欽提供
台北市信義區象山公園櫻花補植活動，今天展開。圖／戴錫欽提供

櫻花 戴錫欽 北市

延伸閱讀

桃園建物公安申報再擴大 明年多一條件再管1311棟樓

淡水停水4天終於恢復 民代再批應變慢、要求究責補償

「藍白合」蔣萬安會幫民眾黨站台？藍小雞開第一槍支持：蔣應不會拒絕

2026選戰若台北市藍白合 戴錫欽：蔣萬安須思考為白營站台

相關新聞

清潔隊員送舊電鍋遭判褫奪公權 北市環保局：「類公務員」不影響工作

北市黃姓清潔隊員涉將殘值僅剩32元的資收物「電鍋」轉送拾荒婦，被依貪汙治罪條例起訴，今判決出爐，徒刑3月、緩刑2年、褫奪...

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

太子集團跨國詐騙案震驚全球，在台灣被扣多處豪宅、跑車，凍結45億，市議員耿葳下午在會議總質詢指出，傳出詐團員工失業，還向...

停水4天壓力爆棚 里長：大家一句謝謝是最大力量

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成逾6.6萬戶長時間停水。自來水公司今清晨回報「已全面進水」，但上午仍有許多大型社區...

6.6萬戶停水後續 台水：一律扣減4天水費 向出包廠商求償施工費

淡北道路施工鑽破自來水管導致淡水地區停水逾3天，管線末端及高地終於在今天凌晨2時全面恢復供水。台水發言人武經文說，會從寬...

耍官威？環南市場火警後頻稽查傳「官員踢桌」 蔣萬安：不妥

台北市環南市場日前發生火警，近期市場處派員多次稽查，北市議員洪婉臻說，許多攤商抱怨官員來耍官威，更調監視器，何姓專委在稽...

責任丟回基層？淡水停水補償挨批二度傷害 新北市府：已設窗口受理

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成大規模停水，引發住戶與商家怨聲四起。民代今天批評，市府宣布未來三天由民眾自行到區公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。