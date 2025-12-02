聽新聞
0:00 / 0:00
清潔隊員送舊電鍋遭判褫奪公權 北市環保局：「類公務員」不影響工作
北市黃姓清潔隊員涉將殘值僅剩32元的資收物「電鍋」轉送拾荒婦，被依貪汙治罪條例起訴，今判決出爐，徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。台北市環保局強調，清潔隊員是勞工而非公務員，褫奪公權不影響工作。
士林地院今依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。黃員被媒體問及判決結果，心情有沒有比較平復？他點點頭回應。褫奪公權恐無法繼續做清潔隊工作，後續有什麼安排？黃說，就辦退休了。後續還會幫助有需要的人？黃表示，「會啊。」
環保局副局長盧世昌表示，「狹義」公務員是要考上高普考、特考，清潔隊員是「類公務員」，雖領公家薪水、但為勞保人員，屬於「廣義」公務員。公務員被判刑，會被免職、沒退休金；類公務員則是勞工身分被解僱，但退休金一毛都不會少。
盧世昌說，清潔隊員是勞工而非公務員，褫奪公權會影響黃員明年不能投票、無法考高普考等考試，但並不影響工作。如果黃員被判刑，無緩刑或易科罰金，即喪失提供勞務的能力，環保局因無法等他服役完回歸崗位，此狀況才會解雇他。
環保局長徐世勲強調，「環保局一定會保障他的工作權。」如果他有心理不舒服、工作上困難，環保局會全力協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言