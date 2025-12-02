清潔隊員送舊電鍋遭判褫奪公權 北市環保局：「類公務員」不影響工作

北市黃姓清潔隊員涉將殘值僅剩32元的資收物「電鍋」轉送拾荒婦，被依貪汙治罪條例起訴，今判決出爐，徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。台北市環保局強調，清潔隊員是勞工而非公務員，褫奪公權不影響工作。

士林地院今依貪汙治罪條例「侵占職務上持有非公用私有財物罪」判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。黃員被媒體問及判決結果，心情有沒有比較平復？他點點頭回應。褫奪公權恐無法繼續做清潔隊工作，後續有什麼安排？黃說，就辦退休了。後續還會幫助有需要的人？黃表示，「會啊。」

環保局副局長盧世昌表示，「狹義」公務員是要考上高普考、特考，清潔隊員是「類公務員」，雖領公家薪水、但為勞保人員，屬於「廣義」公務員。公務員被判刑，會被免職、沒退休金；類公務員則是勞工身分被解僱，但退休金一毛都不會少。

盧世昌說，清潔隊員是勞工而非公務員，褫奪公權會影響黃員明年不能投票、無法考高普考等考試，但並不影響工作。如果黃員被判刑，無緩刑或易科罰金，即喪失提供勞務的能力，環保局因無法等他服役完回歸崗位，此狀況才會解雇他。

環保局長徐世勲強調，「環保局一定會保障他的工作權。」如果他有心理不舒服、工作上困難，環保局會全力協助。