快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

聽新聞
0:00 / 0:00

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者楊正海／攝影

太子集團跨國詐騙案震驚全球，在台灣被扣多處豪宅、跑車，凍結45億，市議員耿葳下午在會議總質詢指出，傳出詐團員工失業，還向北市勞動局申請失業補助，北市勞動局證實，在台員工共303人，其中23人申請失業補助，但由勞保局決定是否核准。

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，耿葳質詢指出，太子集團登記在台北市有12家公司，這個詐騙集團落地生根在台灣經營了9年，除了詐騙境外洗錢之外，又從事博弈事業，據說員工薪資待遇都不錯，僱用的員工也都有勞健保，現在公司被調查，資產凍結，員工失業，但這是符合非自願性離職？

勞動局長王秋冬指出，如果有保勞保員工，是符合非自願性失業，依目前市府資料，詐團12間公司，有8間是沒有僱用員工，有4間共僱了303人，目前有23人申請失業補助。

耿葳追問，這23人申請失業補助，符合申請資格嗎？王秋冬指出，因按照就保法的規定，失業給付是由勞保局給付，北市就服處會接受登記申請，若拿到非自願性失業證明，原則上是符合登記的條件，但至於能不能發給失業給付，是由勞保局來決定。

耿葳表示，詐騙集團的員工，也有可能是涉案的員工，但因公司資產凍結沒辦法繼續工作、拿薪水，這是否屬於非自願性離職申請補助？而且現在詐騙橫行，太子集團不會是單一個案，台北市也有非常多的詐團成員還沒抓到，市府是要幫助受害者？還是救濟詐騙的公司員工？

蔣萬安表示，市府當然是站在確保民眾、受害者的立場，並協助檢調追究法律責任，至於詐團公司聘用的員工，現在來申請失業補助，地方政府是在程序上受理登記，依照法律的規定，最終是勞保局做最後決定是否給付。

失業 詐騙集團 太子集團 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安總質詢體驗「開槍」 1槍成功擊中「山豬道具」

議員質詢原民持槍合法性 邀請市長蔣萬安體驗打山豬

雙城論壇舉辦在即 最新民調曝...蔣萬安：我們持續努力

徐國勇拿衛生紙喻軍購 蔣萬安轟奇怪…一句話點破重點

相關新聞

清潔隊員送舊電鍋遭判褫奪公權 北市環保局：「類公務員」不影響工作

北市黃姓清潔隊員涉將殘值僅剩32元的資收物「電鍋」轉送拾荒婦，被依貪汙治罪條例起訴，今判決出爐，徒刑3月、緩刑2年、褫奪...

停水4天壓力爆棚 里長：大家一句謝謝是最大力量

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成逾6.6萬戶長時間停水。自來水公司今清晨回報「已全面進水」，但上午仍有許多大型社區...

預拌混凝土車有夠多 新北議員建議科技執法 防違規行駛威脅學生安全

新北汐止水泥與瀝青業者多，樟樹灣周邊就有3家大型業者，自康寧街國道匝道開通後，多數水泥車從樟樹二路進入康寧街後直接上國道...

奪少棒冠軍卻無人留萬華升學...硬體成主因 蔣萬安諾一個月內解困境

東園少棒奪下威廉波特世界冠軍後，有13名球員升國中沒有任何一人留在萬華，議員指出，萬華雖有棒球勁旅之一大理國高中，但硬體...

6.6萬戶停水後續 台水：一律扣減4天水費 向出包廠商求償施工費

淡北道路施工鑽破自來水管導致淡水地區停水逾3天，管線末端及高地終於在今天凌晨2時全面恢復供水。台水發言人武經文說，會從寬...

同在新山淨水場供水範圍 汐止有用戶倖免於難 原來水源來自翡翠水庫

台灣自來水公司從基隆河抽取的原水有油汙，新北市汐止區大部分區域在供水區域範圍內，約5萬用戶受波及。範圍內也有用戶倖免於難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。