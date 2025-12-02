非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

太子集團跨國詐騙案震驚全球，在台灣被扣多處豪宅、跑車，凍結45億，市議員耿葳下午在會議總質詢指出，傳出詐團員工失業，還向北市勞動局申請失業補助，北市勞動局證實，在台員工共303人，其中23人申請失業補助，但由勞保局決定是否核准。

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，耿葳質詢指出，太子集團登記在台北市有12家公司，這個詐騙集團落地生根在台灣經營了9年，除了詐騙境外洗錢之外，又從事博弈事業，據說員工薪資待遇都不錯，僱用的員工也都有勞健保，現在公司被調查，資產凍結，員工失業，但這是符合非自願性離職？

勞動局長王秋冬指出，如果有保勞保員工，是符合非自願性失業，依目前市府資料，詐團12間公司，有8間是沒有僱用員工，有4間共僱了303人，目前有23人申請失業補助。

耿葳追問，這23人申請失業補助，符合申請資格嗎？王秋冬指出，因按照就保法的規定，失業給付是由勞保局給付，北市就服處會接受登記申請，若拿到非自願性失業證明，原則上是符合登記的條件，但至於能不能發給失業給付，是由勞保局來決定。

耿葳表示，詐騙集團的員工，也有可能是涉案的員工，但因公司資產凍結沒辦法繼續工作、拿薪水，這是否屬於非自願性離職申請補助？而且現在詐騙橫行，太子集團不會是單一個案，台北市也有非常多的詐團成員還沒抓到，市府是要幫助受害者？還是救濟詐騙的公司員工？

蔣萬安表示，市府當然是站在確保民眾、受害者的立場，並協助檢調追究法律責任，至於詐團公司聘用的員工，現在來申請失業補助，地方政府是在程序上受理登記，依照法律的規定，最終是勞保局做最後決定是否給付。