陽明交大醫院醫療科技展發表智慧精準醫療成果 提供醫學中心級服務

國立陽明交通大學附設醫院12月4日至7日將在「台灣醫療科技展」展出多項創新成果，發表微創手術與精準醫療領域的最新突破，包括全台少有的智慧複合式手術室、骨科微創電腦導航，以及猶如「牙科GPS」的3D植牙導航系統，展現邁向智慧醫療里程碑，讓病人手術時更安全、術後恢復更快速。

2025台灣醫療科技展將在南港展覽館登場，陽明交大醫院的「智慧複合式手術室」是此次展出的一大亮點。外科部主任蔡建和指出，該手術室的優勢在於結合3D導航與即時影像，掌握手術精準度，跨科別、高難度手術的安全與準確性，大幅降低病人風險，透過這項科技醫院進入智慧影像引導手術的新階段。

傳統脊椎手術常有神經損傷風險，脊椎關節微創中心馮尚文醫師分享，醫院導入「微創電腦導航脊椎手術」，提供鋼釘定位的即時回饋，將椎弓釘置入準確率極大化，有效降低神經損傷，加速患者復原，這項技術已成功應用於脊椎側彎、長節固定等近百例複雜個案，低風險、高效益的治療選擇。

另外面對植牙潛在風險，陽明交大醫院也引進「X-Guide 3D 植牙導航系統」，張妤欣醫師說，這套系統猶如「牙科GPS」，手術中利用光學追蹤，即時導引器械和人工植牙方向，給醫生更準確的資訊，提供比傳統精準11倍的植牙手術，不僅安全快速完成微創植牙，術後傷口小，降低腫脹疼痛，大幅縮短診療時間。

此外，為了更有效進行手術流程與資料管理，醫院同步展示「FSOR手術視訊整合紀錄系統」。這套系統就像手術室裡的智慧大腦，能將多路手術影像和病患數據即時整合、自動儲存，並與病歷系統無縫接軌，它不僅優化臨床影像管理、降低人為錯誤，還能進行遠距視訊協作，讓院內外專家隨時提供支援，是醫院邁向全方位智慧手術整合的關鍵利器。