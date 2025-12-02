清潔員送拾荒婦「32元舊電鍋」被判有罪 台東縣長饒慶鈴發文喊錯愕

台北市黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的舊電鍋贈送拾荒婦，檢察官以貪汙罪起訴，今早士林地院宣判徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。台東縣長饒慶鈴臉書發文說，這件事讓她很錯愕，政府推永續生活、資源回收再利用，是不是全部要法院判一判？

黃男任職於台北市北投區清潔隊，去年7月26日清運垃圾，看見民眾丟棄的舊電鍋外觀正常，帶回家測試可正常使用，憶及新北市拾荒婦曾說，她用瓦斯爐煮飯容易煮焦，便將舊電鍋贈送婦人使用。此案引發社會議論，士林地院今早宣判。

判決結果公布後，台東縣長饒慶鈴臉書發文說，「這件事讓我很錯愕！我就問別人丟掉不要的垃圾不能撿起來再利用？那政府在推的永續生活、資源回收再利用，是不是全部要法院判一判」。