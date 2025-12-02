快訊

送拾荒婦舊電鍋遭判褫奪公權…清潔隊員恐丟工作？北市環保局解釋了

非自願性離職？太子集團百名員工傳失業 議員曝有23人申請失業補助

懷舊情緒+川普介選助攻！宏都拉斯部分選民最後關頭轉向阿斯夫拉

清潔員送拾荒婦「32元舊電鍋」被判有罪 台東縣長饒慶鈴發文喊錯愕

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴。記者杜建重／攝影
台東縣長饒慶鈴。記者杜建重／攝影

台北市黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的舊電鍋贈送拾荒婦，檢察官以貪汙罪起訴，今早士林地院宣判徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。台東縣長饒慶鈴臉書發文說，這件事讓她很錯愕，政府推永續生活、資源回收再利用，是不是全部要法院判一判？

黃男任職於台北市北投區清潔隊，去年7月26日清運垃圾，看見民眾丟棄的舊電鍋外觀正常，帶回家測試可正常使用，憶及新北市拾荒婦曾說，她用瓦斯爐煮飯容易煮焦，便將舊電鍋贈送婦人使用。此案引發社會議論，士林地院今早宣判。

判決結果公布後，台東縣長饒慶鈴臉書發文說，「這件事讓我很錯愕！我就問別人丟掉不要的垃圾不能撿起來再利用？那政府在推的永續生活、資源回收再利用，是不是全部要法院判一判」。

饒慶鈴發文後，網友回應說，「詐騙犯一堆沒有看到積極處理，卻讓心存善念的小公務員遭受嚴重打擊，未來誰願有善心善意，真是爛透了」、「怎麼好人也被汙名化，以後誰敢當好人」、「行走在侏羅紀的世代，不意外的話都會意外的遇到恐龍」。

台東縣長饒慶鈴對於法院判決很不以為然，在臉書發文聲援遭判刑的清潔隊員。圖／取自饒慶鈴臉書
台東縣長饒慶鈴對於法院判決很不以為然，在臉書發文聲援遭判刑的清潔隊員。圖／取自饒慶鈴臉書

饒慶鈴 資源回收 貪汙

延伸閱讀

推動永續慢旅 台東縣政府攜手30家在地業者合作

台東縣56億債務完成「舉債歸零」壯舉！饒慶鈴：我們做到了

台東紅烏龍來了 茶香飄台北南港國際茶博展

台東市衛生所整修完工...縣府宣布醫護加薪升等 打造更舒適醫療環境

相關新聞

停水4天壓力爆棚 里長：大家一句謝謝是最大力量

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成逾6.6萬戶長時間停水。自來水公司今清晨回報「已全面進水」，但上午仍有許多大型社區...

預拌混凝土車有夠多 新北議員建議科技執法 防違規行駛威脅學生安全

新北汐止水泥與瀝青業者多，樟樹灣周邊就有3家大型業者，自康寧街國道匝道開通後，多數水泥車從樟樹二路進入康寧街後直接上國道...

奪少棒冠軍卻無人留萬華升學...硬體成主因 蔣萬安諾一個月內解困境

東園少棒奪下威廉波特世界冠軍後，有13名球員升國中沒有任何一人留在萬華，議員指出，萬華雖有棒球勁旅之一大理國高中，但硬體...

6.6萬戶停水後續 台水：一律扣減4天水費 向出包廠商求償施工費

淡北道路施工鑽破自來水管導致淡水地區停水逾3天，管線末端及高地終於在今天凌晨2時全面恢復供水。台水發言人武經文說，會從寬...

同在新山淨水場供水範圍 汐止有用戶倖免於難 原來水源來自翡翠水庫

台灣自來水公司從基隆河抽取的原水有油汙，新北市汐止區大部分區域在供水區域範圍內，約5萬用戶受波及。範圍內也有用戶倖免於難...

三峽北大車禍半年 國成路路緣石、實體護欄12月底完工

今年發生在新北市三峽區北大國小前的汽車衝撞事件，造成重大死傷，新北市府除更新標誌、標線，地方認為實體人行道與護欄才是正辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。