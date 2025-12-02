蔣萬安總質詢體驗「開槍」 1槍成功擊中「山豬道具」

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
原住民議員李傅中武針對原住民可否持有獵槍質詢台北市長蔣萬安，並準備了玩具獵槍和山豬道具，在議場「開槍」射擊獵山豬。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，原住民議員李傅中武針對原住民可否持有狙擊槍質詢蔣萬安，並準備了玩具獵槍和山豬道具，在議場開槍射擊獵山豬，蔣萬安開1槍就擊中道具。李傅中武說明這次質詢，是希望北市員警勿不理解法令，盤查攜帶合法持有獵槍的原住民。

李傅中武帶3把玩具獵槍到議場，其中2把給蔣萬安和副市長李四川，並問警察局長李西河，按照SOP，原住民擁有獵槍是否合法？李西河說，要有原民會的訓練合格發給的證書，還要去登記，由警察局做造冊管理。

李傅中武表示，台北市沒有原鄉，但台北市員警對槍砲彈藥刀械管制條例不熟悉，族人帶著獵槍要去烏來狩獵，在路上被攔檢，員警「見獵心喜」以為有槍枝的績效，把族人留置在警察機關14小時。北市員警對原住民法令不了解，恐造成「原漢衝突」，希望警察局能多做一些政令案例的宣導。

