明年會承擔選新北市長重責大任？李四川妙：現在沒人要我承擔
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，原住民議員李傅中武請蔣萬安和副市長李四川穿上賽德克族的戰袍。李傅中武也追問李四川，是否明年會承擔起選新北市長的重責大任？且李副曾對媒體說過願意承擔？李四川回答「但現在沒人要我承擔啊」
李四川搞定輝達案，藍營認為北市副市長李四川參選新北市長的時機近了，李四川也曾對媒體表示，時間還很久，「若黨一定要我承擔，我不排斥」。
李傅中武下午質詢時，請李四川上台，也請李四川穿上賽德克族的戰袍，並說明年選新北市長「 非你莫屬」請穿上賽德克族戰袍背心，並提前做市長預習暖身。
李傅中武問李四川，明年是否承擔起立新長選舉的重責大任？李四川指出，今天是市政總質詢，在台北市不談新北市。李傅中武又說，曾對媒體說過願意承擔？李四川說「現在沒人要我承擔啊」
