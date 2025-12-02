產官學合作建置課程 新北打造首座高中雙語教育辦公室

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為加速推動雙語教育，新北市教育局今於安康高中啟用全國首座「高中雙語教育推動辦公室」。記者江婉儀／攝影
為加速推動雙語教育，新北市教育局今於安康高中啟用全國首座「高中雙語教育推動辦公室」。教育局長張明文表示，這象徵從過去的「單點式研習」全面升級為「體系化、標準化、可持續」的雙語推動模式。此次更攜手台灣師範大學與鴻海教育基金會，整合產官學力量，建立最完整的雙語課程。

教育局指出，新北以「師生雙軌並進」為核心策略全面提升雙語量能。教師部分，提供免費英檢補助與全程專業增能課程，讓第一線教師具備穩健的雙語教學力；學生部分，同步規畫英檢與語言應用課程，打造更具行動力的學習場域。

張明文也說，感謝鴻海教育基金會捐助參加「偏鄉雙語教師培力」的老師每位可獲得2000元獎勵金，為偏鄉穩住雙語師資、減輕教學壓力提供實質協助。

安康高中校長謝順榮表示，雙語辦公室的進駐，讓校內原有的「大手牽小手」計畫產生倍增效果。透過英語增能課程，高中生小老師在語言力與教學技巧上皆大幅提升，形成「由內強化、向外分享」的良性循環。學生更從「學英語」進階到能自信地「用英語教他人」，也展現雙語教育向下扎根、跨校共享的成果。

樹林高中老師陳佩琪分享，過去在雙語教學中，最困難的是如何以精準英語詮釋如「莫耳濃度」等抽象科學概念；如今透過辦公室的系統協作與專家指導，更能共同開發ESP專業英語教材，大幅減少摸索的時間。

雙溪高中老師陳智凱表示，真正的挑戰不是語言本身，而是如何用雙語「把學生帶進學習」。透過觀議課與師資社群平台，教師能互助交流，教學更具創意與層次。

為加速推動雙語教育，新北市教育局今於安康高中啟用全國首座「高中雙語教育推動辦公室」。記者江婉儀／攝影
