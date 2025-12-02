雙城論壇舉辦在即 最新民調曝...蔣萬安：我們持續努力

快訊




聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢備詢。記者林麗玉／攝影
台北上海雙城論壇確定月底舉辦，北市研考會今公布最新民調，7成1台北市民認同「越緊張越應溝通交流」；6成4受訪市民支持台北上海城市交流。北市長蔣萬安今天也被問及最新民調看法，蔣重申，兩岸關係愈困難愈需要溝通交流，雙城論壇也是目前兩岸之間少數僅存唯一溝通的管道，「我們會持續努力。」

北市研考會今天公布9月底、10月初最新民調，兩岸城市交流議題，這次調查顯示，71.3%市民認為「兩岸關係越緊張越需要溝通交流」，呈現跨年齡、跨族群的高度共識，多數市民支持即使在緊張情勢下仍需持續溝通。

城市交流方面，64.1%市民支持台北市持續與上海市進行城市交流，各年齡層皆是支持高於不支持，顯示市民對持續推動城市交流抱持正面態度。

研考會表示，市民呈現「希望穩定交流」的明確趨勢，市府將持續掌握民意，作為政策調整與推動的重要參考方向。

本次民調是於114年9月30日至10月3日執行。成功訪問20歲以上北市民1070人，拒訪2061人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.0個百分點以內。調查以北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數第1位，詳細內容以原始百分比為主。

