免費老人健檢明年名額減少3210個 北市衛生局曝原因

北市65歲以上長者超過58.6萬人，占全市人口24%。衛生局每年都有免費老人健康檢查，明年度6萬9960個名額1月下旬預約開跑，雖然特約醫事機構家數變多，但名額比去年減少3210名，與今年民眾預約及受檢情況等因素有關。

老健3項方案共同檢查項目為健康史、身體評估、尿液常規檢查、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估及檢查結果的保健諮詢及異常轉介服務。

A套餐（腦肺）加上胸腔X光檢查、甲狀腺刺激素免疫分析、維他命B12、葉酸、鈉、鉀、鈣及血液常規檢查等；、B套餐（腹部超音波）加上腹部超音波檢查、糖化血色素、白蛋白及球蛋白等；C套餐（骨密肌力）加上DXA骨密度檢查、肌少症篩檢（小腿圍）、肌少症體能表現評估（或握力）等。每年供長者擇一受檢。

衛生局健康管理科長林雪蘭表示，今年名額7萬3170人，截至11月中旬已有6萬1558人預約。考量今年民眾預約及受檢情況、明年調查各院所可提供服務量，明年名額調降為6萬9960人，衛生局將會依民眾的需求及特約機構的服務量能調整增加。

衛生局說，9家特約醫事機構明年加入老人健檢服務，總數提升至30家醫院、55家診所，可服務6萬9960名長者。北市府列冊關懷的特殊族群長者1月15日上午8時至19日下午5時可優先使用老健網路平台預約，對象包含65歲以上獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙長者及55歲以上原住民。

一般65歲以上長者則於1月22日上午8時起開放預約，時間至27日下午5時或特約醫事機構額滿為止。另有29家特約醫事機構同步提供現場登記服務，分別是北市聯醫7家門診部、博仁綜合醫院、仁濟醫院、中醫大附醫台北分院、健華診所、夏爾診所、家齡診所、榮星診所、思雲診所、大直診所、悅昇診所、天行健診所等。