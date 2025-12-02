夜市攤商投保食安險難題重重... 北市攤商嘆這幾點困境

台北市自從發生寶林茶室案後，市府關注食安險投保，然而，夜市等流動攤商業者坦言，難以提供相關證明，即便投保也難以獲得理賠。產發局表示，會持續與保險公司及相關單位研議，是否能有公用化版本保單。

市場處表示，為保護攤商及消費者權益，持續推動公有市場及攤集場飲食攤商投保「產品責任險附加食物中毒條款」。目前公有市場已將投保產品責任險納入攤位契約中，截至11月底，已完成投保239攤；攤集場部分，持續鼓勵夜市攤商完成納保，截至11月底，已完成投保619攤。

士林商圈促進協會理事長蘇文山坦言，投保時的一些資料，包含營業地址、食材進貨證明及保存期限，這些都很難清楚寫到，「夜市攤販很難標示出地址，以及攤商進貨來源多以傳統市場的肉攤，這也很難標示保存期限，當然也沒有進貨證明。」

蘇文山說，保險公司想必也歡迎投保，一年收千元保費，但是如果有食安等狀況，可能在出險時就會找諸多理由而無法理賠。他也曾詢問過相關業務，確實也說漏洞很多且條款籠統。

他也說，若攤商有投保，消費者可能只要有些肚子不舒服就會要求攤商負責，「但是來逛夜市，不可能只吃一樣東西，最後也很難判定到底是哪一家造成。」認為目前政策不能強制夜市攤商去投保。

北市議員林世宗建議，北市所有的商圈幾乎納管，市府也會有相關名冊，因此由市場處和商業處向投保的公司依約議價，投保金額就由納管攤商協會向攤商收取，市府統一議價投保，如此能撙節保費，也符合市場處及商業處對食安的需求。

他也說，至於爭議求償也能由市府代為協調，屆時市府也由法務局再向保險公司釐清；投保意願仍是看攤商，「若納管攤商協會報100個攤商同意、10幾個不同意，看能不能排除。」

市場處長黃宏光說，確實夜市攤商在食材的製作、新鮮等標示上頭會有所抵觸等，有函請金管會、產險公會再相關條款、保險設計上，做一些解釋，調整公有市場和外面攤商適合的保單。目前沒有強制攤商投保，持續廣納意見討論。

產發局長陳俊安說明，由於保險公司以往針對食安險保單，都是有店面或固定模式的攤家，針對市場攤商、攤販等沒有承保經驗，後續也會研議公用化版本，再讓政策上路得以依循。

市場處補充，以傳統市場產品責任險而言，現行投保機制為攤商個人為要保人，為其產品投保，市場處將持續協助攤商完成納保，如發生食安事故，市場處也將協助攤商或消費者向保險公司求償。