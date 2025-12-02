快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

聽新聞
0:00 / 0:00

夜市攤商投保食安險難題重重... 北市攤商嘆這幾點困境

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
夜市攤商表示，投保的規範中很難標示出地址，以及攤商進貨來源多以傳統市場的肉攤，這也很難標示保存期限，當然也沒有進貨證明。本報資料照片
夜市攤商表示，投保的規範中很難標示出地址，以及攤商進貨來源多以傳統市場的肉攤，這也很難標示保存期限，當然也沒有進貨證明。本報資料照片

台北市自從發生寶林茶室案後，市府關注食安險投保，然而，夜市等流動攤商業者坦言，難以提供相關證明，即便投保也難以獲得理賠。產發局表示，會持續與保險公司及相關單位研議，是否能有公用化版本保單。

市場處表示，為保護攤商及消費者權益，持續推動公有市場及攤集場飲食攤商投保「產品責任險附加食物中毒條款」。目前公有市場已將投保產品責任險納入攤位契約中，截至11月底，已完成投保239攤；攤集場部分，持續鼓勵夜市攤商完成納保，截至11月底，已完成投保619攤。

士林商圈促進協會理事長蘇文山坦言，投保時的一些資料，包含營業地址、食材進貨證明及保存期限，這些都很難清楚寫到，「夜市攤販很難標示出地址，以及攤商進貨來源多以傳統市場的肉攤，這也很難標示保存期限，當然也沒有進貨證明。」

蘇文山說，保險公司想必也歡迎投保，一年收千元保費，但是如果有食安等狀況，可能在出險時就會找諸多理由而無法理賠。他也曾詢問過相關業務，確實也說漏洞很多且條款籠統。

他也說，若攤商有投保，消費者可能只要有些肚子不舒服就會要求攤商負責，「但是來逛夜市，不可能只吃一樣東西，最後也很難判定到底是哪一家造成。」認為目前政策不能強制夜市攤商去投保。

北市議員林世宗建議，北市所有的商圈幾乎納管，市府也會有相關名冊，因此由市場處和商業處向投保的公司依約議價，投保金額就由納管攤商協會向攤商收取，市府統一議價投保，如此能撙節保費，也符合市場處及商業處對食安的需求。

他也說，至於爭議求償也能由市府代為協調，屆時市府也由法務局再向保險公司釐清；投保意願仍是看攤商，「若納管攤商協會報100個攤商同意、10幾個不同意，看能不能排除。」

市場處長黃宏光說，確實夜市攤商在食材的製作、新鮮等標示上頭會有所抵觸等，有函請金管會、產險公會再相關條款、保險設計上，做一些解釋，調整公有市場和外面攤商適合的保單。目前沒有強制攤商投保，持續廣納意見討論。

產發局長陳俊安說明，由於保險公司以往針對食安險保單，都是有店面或固定模式的攤家，針對市場攤商、攤販等沒有承保經驗，後續也會研議公用化版本，再讓政策上路得以依循。

市場處補充，以傳統市場產品責任險而言，現行投保機制為攤商個人為要保人，為其產品投保，市場處將持續協助攤商完成納保，如發生食安事故，市場處也將協助攤商或消費者向保險公司求償。

市場處說，如有需要將進一步與保險監理單位研商，相關保險條款有無達到充分照顧攤商或消費者權益問題，以維護食品安全。

針對夜市攤集場的食安投保，產發局表示，將持續研議公用化版本。本報資料照片
針對夜市攤集場的食安投保，產發局表示，將持續研議公用化版本。本報資料照片

攤商 保險 夜市

延伸閱讀

影／租賃車距檢逃逸 北市警被「被撞倒」驚悚畫面曝光

影／北市男在家喝15瓶啤酒「路邊連環撞」 10分鐘後重返現場遭活逮

壽險公司12月又見美元保單 宣告利率4.35%

全聯鯛魚排驗出禁藥...北市逾400包已全售出 衛生局：可持單據退費

相關新聞

停水4天壓力爆棚 里長：大家一句謝謝是最大力量

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成逾6.6萬戶長時間停水。自來水公司今清晨回報「已全面進水」，但上午仍有許多大型社區...

預拌混凝土車有夠多 新北議員建議科技執法 防違規行駛威脅學生安全

新北汐止水泥與瀝青業者多，樟樹灣周邊就有3家大型業者，自康寧街國道匝道開通後，多數水泥車從樟樹二路進入康寧街後直接上國道...

奪少棒冠軍卻無人留萬華升學...硬體成主因 蔣萬安諾一個月內解困境

東園少棒奪下威廉波特世界冠軍後，有13名球員升國中沒有任何一人留在萬華，議員指出，萬華雖有棒球勁旅之一大理國高中，但硬體...

6.6萬戶停水後續 台水：一律扣減4天水費 向出包廠商求償施工費

淡北道路施工鑽破自來水管導致淡水地區停水逾3天，管線末端及高地終於在今天凌晨2時全面恢復供水。台水發言人武經文說，會從寬...

同在新山淨水場供水範圍 汐止有用戶倖免於難 原來水源來自翡翠水庫

台灣自來水公司從基隆河抽取的原水有油汙，新北市汐止區大部分區域在供水區域範圍內，約5萬用戶受波及。範圍內也有用戶倖免於難...

三峽北大車禍半年 國成路路緣石、實體護欄12月底完工

今年發生在新北市三峽區北大國小前的汽車衝撞事件，造成重大死傷，新北市府除更新標誌、標線，地方認為實體人行道與護欄才是正辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。