新北「品味貢寮」發表創新山海小旅行 品嘗在地獨有好滋味

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「品味貢寮」串聯在地品牌推出野餐組與各式伴手禮，透過共同品牌行銷貢寮。圖／新北市農業局提供
新北市農業局輔導貢寮在地農業創生團隊成立「品味貢寮」地域品牌，今於「阿松商行」，宣布「品味貢寮」發表一系列創新小旅行與在地伴手禮。活動鎖定喜愛山海農遊的民眾，邀請大家走進貢寮、走讀淡蘭古道，品嚐貢寮獨有的山珍海味，將地方故事與風土滋味一起帶回家。

提到貢寮，許多人首先聯想到的是海洋音樂祭、沙雕節。然而，一群不甘家鄉只是被「路過」的在地青農與創生團隊，為了讓遊客真正認識貢寮的山海景觀與特色農漁產，攜手打造地域品牌「品味貢寮」。

創生團隊今年在農業局輔導下，新推出6款客製化主題小旅行，包括在水梯田品嚐山海美食的「雞母嶺野餐日」、走讀百年山村與農事故事的「雞母嶺慢旅日」、結合自然教育的「雞母嶺攀樹體驗」、認識石花菜與海女文化的「澳底石花小旅行」、實踐食魚教育的「澳底食魚小旅行」，以及介紹東北角山藥特色的「山藥體驗」路線。

另外，「品味貢寮」也串聯在地品牌，推出野餐組、山藥米蛋糕、鵝仔菜麵包與以石花菜渣再利用、體現永續理念的山海手工皂等產品，更有醃漬小九孔、澳底透抽等鮮美海味。相關資訊可至「品味貢寮」官方網站查詢，或至阿松商行實體店面選購。

「品味貢寮」理事長陳世偉表示，「品味貢寮」由在地創生夥伴共同組成，致力打造屬於貢寮的地域品牌，以「山珍、海味、人情味」為主軸推動深度旅遊。民眾從新北、台北都會區出發，約一小時車程即可抵達貢寮，實地感受山海美景與在地農業文化，品嘗最新鮮的海味。

陳世偉表示，「品味貢寮」已連續五年辦理水T藝術節，成為東北角具代表性的大地藝術季，今年更完成6款全新遊程及多款伴手禮，顯示地域品牌日益茁壯。他強調，這是貢寮地方創生的「現在進行式」，誠摯邀請民眾走進貢寮，親身體驗「親山近海」的深度旅行。

「品味貢寮」理事長陳世偉介紹今年新開發6款淡蘭山海小旅行及各式伴手禮，希望帶領更多遊客深入貢寮體驗自然之美。圖／新北市農業局提供
貢寮 品牌

