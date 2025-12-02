付出最快樂 新北志工逾19萬人今市府頒發績優志工

現年61歲來自日本的永冶典子說，她剛到台灣時非常孤單，後來結交許多朋友，有感於大豐國小補校老師的照顧，她回母校協助翻譯、為孩子說故事成為「新住民關懷員」，她說志願服務不是責任，而是真心的喜樂，「付出就是收穫」，今榮獲新北績優志工獎。

另榮獲耆心獎的林映松現年81歲，自民國90年起擔任泰山區公所志願服務隊志工已20多年，他最初是文化導覽志工，後來公所成立娃娃館，他投入娃衣縫製至今，他的無數精湛作品在娃娃館中展示，對衣飾設計與縫製的熱情始終如一，今也鼓勵大家勇敢做自己、追求夢想。

另榮獲績優志工督導陳守德長期為獨居長者送餐、電話問安及協助訪視弱勢家庭與長者，他說是因每次看到太太擔任志工後返家的喜樂，也讓他開始接觸志工，他體會到「原來簡單付出竟可以獲得如此快樂」，他表示他會繼續在志工的路上前進。

新北市志工人數超過19萬人，新北市府今天表揚績優志工，市長侯友宜表示，每一位獲獎志工及團隊用愛與關懷照亮新北每個角落，用行動證明「志工是城市最溫暖的力量」，只要願意伸手多走一步，多關心多陪伴一個人，新北就成為更有人情味更溫暖的城市。