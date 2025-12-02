奪少棒冠軍卻無人留萬華升學...硬體成主因 蔣萬安諾一個月內解困境

東園少棒奪下威廉波特世界冠軍後，有13名球員升國中沒有任何一人留在萬華，議員指出，萬華雖有棒球勁旅之一大理國高中，但硬體設備卻跟不上，練習用球場長年受到排水、環境不良等困擾，呼籲市府應克服困境改善，否將棒球發展將遠遠落後其他縣市。蔣萬安允諾，一個月內會釐清法規面困境，規畫改善方案。

目前大理國高中棒球隊主要練習球場為雙園C、D球場，但硬體設備卻仍有加強空間，雖然先前遭紅火蟻入侵狀況已有改善，但遇雨積水、草皮坑洞、外人入侵破壞等仍未解決，甚至曾有球員在這練習因踩到坑洞，傷到十字韌帶對棒球生涯嚴重影響。

議員劉耀仁指出，東園少棒奪下威廉波特世界冠軍後，冠軍隊成員有13人升上國中，但卻沒有一個留在萬華區就讀，場地老舊也成為關鍵原因，孩子只希望能夠有安全、穩定的場地，但市府卻應受限於「河川法」認定雙園棒球場屬於行水區改善有限制。

劉耀仁以新北市大都會棒球場為例，雖其屬於二重疏洪道行水區，卻擁有門禁、牛棚、觀眾席、遮雨棚與完善排水等完整設施，可見問題不是法規，而是行政意願與跨局處協調，呼籲蔣萬安若真想將萬華視為北市棒球強隊起點，就應從改善環境開始。

蔣萬安表示，球場確實要做全面翻新整修，會在一個月內瞭解目前困境，並借鏡新北市突破法規限制方法，如何整修或優化包含休息室、打擊練習區等，希望讓大理高中有更好球場。