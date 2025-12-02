6.6萬戶停水後續 台水：一律扣減4天水費 向出包廠商求償施工費

淡北道路施工鑽破自來水管導致淡水地區停水逾3天，管線末端及高地終於在今天凌晨2時全面恢復供水。台水發言人武經文說，會從寬認定停水時間，一律依4天主動扣減基本費及用水費，也會向出包廠商求償施工費、水量流失等損失。

淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，11月28日凌晨零時起減壓供水，28日中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區19個里、6.6萬戶。經緊急搶修，11月30日下午5時搶修完成並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，終於在今天凌晨2時全面恢復供水。

台水公司發言人、副總經理武經文說，受影響用戶停水、復水的時間略有差異，決定從寬認定，所有停水範圍用戶一律從寬認定停水4天，將主動扣減基本費及用水費，確切金額仍待依用水口徑進行細算。