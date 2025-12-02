快訊

解放軍「無人機航母」四川艦 強大近防火力一半在艦尾

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

傻眼！廚餘養豬全禁落日僅1年 豬農怒轟：浪費公帑、把豬農當傻子？

聽新聞
0:00 / 0:00

6.6萬戶停水後續 台水：一律扣減4天水費 向出包廠商求償施工費

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
淡水6.6萬戶大停水期間，水公司出動水車到各社區解燃眉之急。圖／自來水公司提供
淡水6.6萬戶大停水期間，水公司出動水車到各社區解燃眉之急。圖／自來水公司提供

淡北道路施工鑽破自來水管導致淡水地區停水逾3天，管線末端及高地終於在今天凌晨2時全面恢復供水。台水發言人武經文說，會從寬認定停水時間，一律依4天主動扣減基本費及用水費，也會向出包廠商求償施工費、水量流失等損失。

淡北道路工程11月27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，11月28日凌晨零時起減壓供水，28日中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區19個里、6.6萬戶。經緊急搶修，11月30日下午5時搶修完成並逐步恢復供水，部分管線末端及高地區因需進行加壓與排氣作業，終於在今天凌晨2時全面恢復供水。

台水公司發言人、副總經理武經文說，受影響用戶停水、復水的時間略有差異，決定從寬認定，所有停水範圍用戶一律從寬認定停水4天，將主動扣減基本費及用水費，確切金額仍待依用水口徑進行細算。

武經文表示，該段管線埋設深達地下8公尺，破損點位於管線接頭，修復難度極高，投入的搶修人力、機具、材料等成本，施工費支出將向出包的廠商求償，水費流失、營業損失等，都會向廠商求償。

淡水6.6萬戶大停水期間，水公司出動水車到各社區解燃眉之急。圖／自來水公司提供
淡水6.6萬戶大停水期間，水公司出動水車到各社區解燃眉之急。圖／自來水公司提供
淡水6.6萬戶大停水期間，水公司出動水車到各社區解燃眉之急。圖／自來水公司提供
淡水6.6萬戶大停水期間，水公司出動水車到各社區解燃眉之急。圖／自來水公司提供

停水 發言人 淡水

延伸閱讀

停水4天壓力爆棚 里長：大家一句謝謝是最大力量

同在新山淨水場供水範圍 汐止有用戶倖免於難 原來水源來自翡翠水庫

補償方案出爐！淡水2日凌晨2時復水 台水：一律扣減4天水費

淡水停水第四天 供水一再後延基層炸鍋轟「人禍」

相關新聞

停水4天壓力爆棚 里長：大家一句謝謝是最大力量

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成逾6.6萬戶長時間停水。自來水公司今清晨回報「已全面進水」，但上午仍有許多大型社區...

預拌混凝土車有夠多 新北議員建議科技執法 防違規行駛威脅學生安全

新北汐止水泥與瀝青業者多，樟樹灣周邊就有3家大型業者，自康寧街國道匝道開通後，多數水泥車從樟樹二路進入康寧街後直接上國道...

奪少棒冠軍卻無人留萬華升學...硬體成主因 蔣萬安諾一個月內解困境

東園少棒奪下威廉波特世界冠軍後，有13名球員升國中沒有任何一人留在萬華，議員指出，萬華雖有棒球勁旅之一大理國高中，但硬體...

6.6萬戶停水後續 台水：一律扣減4天水費 向出包廠商求償施工費

淡北道路施工鑽破自來水管導致淡水地區停水逾3天，管線末端及高地終於在今天凌晨2時全面恢復供水。台水發言人武經文說，會從寬...

同在新山淨水場供水範圍 汐止有用戶倖免於難 原來水源來自翡翠水庫

台灣自來水公司從基隆河抽取的原水有油汙，新北市汐止區大部分區域在供水區域範圍內，約5萬用戶受波及。範圍內也有用戶倖免於難...

三峽北大車禍半年 國成路路緣石、實體護欄12月底完工

今年發生在新北市三峽區北大國小前的汽車衝撞事件，造成重大死傷，新北市府除更新標誌、標線，地方認為實體人行道與護欄才是正辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。