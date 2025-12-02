淡水停水4天終於恢復 民代再批應變慢、要求究責補償
淡水自來水管線因誤挖導致全區大規模停水，經連日搶修，自來水公司今清晨6時完成管網修復並全面恢復供水；但部分大型社區因地下蓄水池尚未補滿，仍出現短暫無水情形。新北民代均強調將持續協助排查個案，也要求市府與自來水公司檢討應變流程，補償居民損失、重建信任。
自來水公司表示，管線已於今早上6時完成修復，區域供水恢復正常，但「零星無水戶」多屬社區內部配水設備尚未補滿水位，或短時間仍有混濁情況，需再等待一小段時間即可恢復。
新北市議員鄭宇恩指出，昨夜仍持續在各社區巡查，自來水公司也派員配合調查加水車供水情形及社區內線設備狀況。她說，部分社區雖外部管線已恢復，但因大型蓄水池容量大、水位尚未補足，才造成住戶端仍無水情形；目前已通知自來水公司逐一派員查修。她也公布目前仍未完全進水或水勢不穩的社區名單，呼籲民眾若確認不是內部管線問題，歡迎向服務處反映，「我們會協助聯繫自來水公司排查到底。」
新北市議員陳偉杰則表示，這幾天持續往返各里與社區巡查，掌握水車供水、加水站運作及住戶未復水情況，也協調社福與市府相關單位優先照顧弱勢與有特殊需求的居民。他強調，尚未恢復民生用水的社區，他要求自來水公司必須要求水車就近在社區周邊待命，避免居民深夜仍得多次往返提水。
但陳偉杰坦言，這些協助依然不足以彌補民眾連日的不便與焦躁，更難扭轉地方對市府與工程單位的失望。他提到，看見居民在社群上的憤怒、以及現場找水時的無助神情，都讓他再次反思從政初衷，「最重要的就是解決問題」。他向鄉親再次致歉，表示沒有在最短時間內提供更好的解法，地方承受委屈與不安，「這些我都有責任」。陳偉杰強調，復水只是開始，後續究責與補償必須徹底落實，他將持續要求市府檢討應變機制、釐清責任，「求償、究責一定做到底。」
