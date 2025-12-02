快訊

停水4天壓力爆棚 里長：大家一句謝謝是最大力量

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
里民前日去飯店、汽車旅館洗澡應急。圖／沙崙里長彭瑀筑提供
淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成逾6.6萬戶長時間停水。自來水公司今清晨回報「已全面進水」，但上午仍有許多大型社區反映家中無水可用，沙崙里長彭瑀筑表示，經與台水再次查證，外部供水其實已恢復，問題出在「社區地下蓄水池容量大，水位尚未補滿」，短時間內仍無法把水打上頂樓水塔，因此住戶端會出現延遲供水的情況。

彭瑀筑指出，為加速家戶端恢復正常用水，她已向自來水公司要求三項措施，包括以水車直接注水至大型社區蓄水池、調整供水量與水壓、並透過1910客服專線統一彙整尚未恢復供水的社區，優先處理仍困在無水狀態的住戶，以縮短復水落差。

彭瑀筑透露，這4天停水期間，各里長承受的壓力並不比居民小。她說，淡水全區里長「沒有一個置身事外」，深夜群組訊息不斷，許多人徹夜未眠協調台水、巡視水壓、安撫民眾焦慮，「每一次被告知『預計進水』卻再次落空，里長們的氣憤與無力感其實比大家想得更多，只是希望能替鄉親多爭取一點，多做到一點。」

她表示，目前多數社區已陸續恢復供水，但部分高地與大型社區仍待水壓補足。後續究責、檢討與補強，都將由民代持續督促，但此刻更希望居民能理解基層第一線的辛苦，「一聲謝謝，對這幾天沒闔眼的里長來說，就是力量。」

彭瑀筑也感謝地方業者提供居民緊急洗浴空間，包括長緹海景飯店、富悅汽車旅館與福容大飯店。她表示，業者這幾天持續在現場協助調度，是沙崙里的堅強後盾，「新北市觀旅局應好好表揚，這些店家是地方的榜樣，也是淡水的驕傲。」

里民前日去飯店、汽車旅館洗澡應急。圖／沙崙里長彭瑀筑提供
