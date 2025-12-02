查基隆河油污染 採集可疑車輛及工廠送驗
基隆河近日受到油污染，使得基隆市、新北市汐止區用水有油味，基隆市環保局長馬仲豪今天說，經警方調閱監視器發現一些可疑車輛，現正針對車輛及沿岸可能排放的工廠，逐一清查及採樣比對。
馬仲豪上午在議會開議前受訪說，事發後，環保局前往包含新山水庫、淨水場等地連續採樣，檢驗報告尚未有結果，希望台灣自來水股份有限公司針對這次污染範圍為何會如此廣大，基隆市數個行政區居民都感受到用水有油氣，台水公司要對外完整說明。
中國國民黨籍立法委員林沛祥昨天在立法院邀台水公司總經理李丁來專案報告，林沛祥會後轉述李丁來說法指初步檢測污染源疑「柴油碎片」，對此，馬仲豪表示，市府已將採樣送交實驗室檢驗，會以高規格及嚴謹態度，待檢測結果出爐後，再向外界報告。
