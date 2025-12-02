快訊

12歲前擁有智慧手機恐傷兒少身心 美研究指與憂鬱肥胖相關

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

聽新聞
0:00 / 0:00

同在新山淨水場供水範圍 汐止有用戶倖免於難 原來水源來自翡翠水庫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市廖先翔（左一）和基隆市立委林沛祥、基隆市長謝國樑，昨在立法院和台水總經理李丁來討論油汙事件。圖／取自廖先翔臉書
新北市廖先翔（左一）和基隆市立委林沛祥、基隆市長謝國樑，昨在立法院和台水總經理李丁來討論油汙事件。圖／取自廖先翔臉書

台灣自來水公司從基隆河抽取的原水有油汙，新北市汐止區大部分區域在供水區域範圍內，約5萬用戶受波及。範圍內也有用戶倖免於難，原因是水源並非來自新山淨水場，而是台水向台北自來水事業處購水，來自翡翠水庫

台水第1區管理處人員11月27日清晨6時，以嗅聞察覺自來水有異狀，追查原因是八堵抽水站的油膜偵測器，未偵測出水中有油汙，抽取做為自來水的原水，導致位在基隆安樂區的新山淨水場供水範圍內，基隆約10萬戶、汐止約5萬戶的自來水有異味，民怨沸騰。

廖先翔昨天和基隆市立委林沛祥、基隆市長謝國樑，在立法院和台水總經理李丁來討論油汙事件後，他說已要求台水汰換符合國際高標準規格的偵測設備，並在更上游位置增設偵測點。

汐止為何有些自來水用戶受害，有些沒有？同樣是由新山淨水場供水，為何也是有用戶受波及，但也有用戶不受影響？

廖先翔說，汐止地區的自來水，目前分由台北自來水事業處、台灣自來水公司供水，民眾查看水費帳單就可分辨。帳單來自北水，即為翡翠水庫供水。若帳單來自台水，水源可能有兩種，約九成是來自新山淨水場，部分是向北水購水，水源來自翡翠水庫，極小區域是白雲淨水場供水。

廖先翔表示，新山水庫及新山淨水場的水量，無法單獨負擔基隆與汐止地區自來水需求，因此台水長期向北水購買翡翠水庫的水補充，占約1/4。汐止地區由台水供水的用戶，部分來自新山淨水場，部分是混合水源，部分來自翡翠水庫，越靠近台北市的地區，使用翡翠水庫水的比例越高。

廖先翔說，提升汐止使用翡翠水庫水源，是過去10多年來汐止公職人員與民代的主張，全面使用翡翠水庫水源，更能確保水質穩定。台水持續推動管線汰換與新增，市府推動汐東捷運工程，協助新增800mm供水管線，就有助提高汐止民眾使用翡翠水庫水的覆蓋率。

翡翠水庫 汐止

延伸閱讀

自來水有油汙害慘汐止用戶…廖先翔：偵測油汙設備不靈敏 跟故障沒兩樣

八堵供水油汙事件引民怨 林沛祥、廖先翔爭取供水與翡翠水庫串接

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

汐止自來水飄汽油味 里長：社區叫不到洗水塔業者

相關新聞

停水4天壓力爆棚 里長：大家一句謝謝是最大力量

淡水因淡北道路工程誤挖自來水幹管，造成逾6.6萬戶長時間停水。自來水公司今清晨回報「已全面進水」，但上午仍有許多大型社區...

預拌混凝土車有夠多 新北議員建議科技執法 防違規行駛威脅學生安全

新北汐止水泥與瀝青業者多，樟樹灣周邊就有3家大型業者，自康寧街國道匝道開通後，多數水泥車從樟樹二路進入康寧街後直接上國道...

6.6萬戶停水後續 台水：一律扣減4天水費 向出包廠商求償施工費

淡北道路施工鑽破自來水管導致淡水地區停水逾3天，管線末端及高地終於在今天凌晨2時全面恢復供水。台水發言人武經文說，會從寬...

同在新山淨水場供水範圍 汐止有用戶倖免於難 原來水源來自翡翠水庫

台灣自來水公司從基隆河抽取的原水有油汙，新北市汐止區大部分區域在供水區域範圍內，約5萬用戶受波及。範圍內也有用戶倖免於難...

三峽北大車禍半年 國成路路緣石、實體護欄12月底完工

今年發生在新北市三峽區北大國小前的汽車衝撞事件，造成重大死傷，新北市府除更新標誌、標線，地方認為實體人行道與護欄才是正辦...

後年起全面禁廚餘養豬 侯友宜回應了

為防範非洲豬瘟再度發生，中央災害應變中心昨宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限，全國統一於明年元旦起准許使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。