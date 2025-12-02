同在新山淨水場供水範圍 汐止有用戶倖免於難 原來水源來自翡翠水庫

台灣自來水公司從基隆河抽取的原水有油汙，新北市汐止區大部分區域在供水區域範圍內，約5萬用戶受波及。範圍內也有用戶倖免於難，原因是水源並非來自新山淨水場，而是台水向台北自來水事業處購水，來自翡翠水庫。

台水第1區管理處人員11月27日清晨6時，以嗅聞察覺自來水有異狀，追查原因是八堵抽水站的油膜偵測器，未偵測出水中有油汙，抽取做為自來水的原水，導致位在基隆安樂區的新山淨水場供水範圍內，基隆約10萬戶、汐止約5萬戶的自來水有異味，民怨沸騰。

廖先翔昨天和基隆市立委林沛祥、基隆市長謝國樑，在立法院和台水總經理李丁來討論油汙事件後，他說已要求台水汰換符合國際高標準規格的偵測設備，並在更上游位置增設偵測點。

汐止為何有些自來水用戶受害，有些沒有？同樣是由新山淨水場供水，為何也是有用戶受波及，但也有用戶不受影響？

廖先翔說，汐止地區的自來水，目前分由台北自來水事業處、台灣自來水公司供水，民眾查看水費帳單就可分辨。帳單來自北水，即為翡翠水庫供水。若帳單來自台水，水源可能有兩種，約九成是來自新山淨水場，部分是向北水購水，水源來自翡翠水庫，極小區域是白雲淨水場供水。

廖先翔表示，新山水庫及新山淨水場的水量，無法單獨負擔基隆與汐止地區自來水需求，因此台水長期向北水購買翡翠水庫的水補充，占約1/4。汐止地區由台水供水的用戶，部分來自新山淨水場，部分是混合水源，部分來自翡翠水庫，越靠近台北市的地區，使用翡翠水庫水的比例越高。

廖先翔說，提升汐止使用翡翠水庫水源，是過去10多年來汐止公職人員與民代的主張，全面使用翡翠水庫水源，更能確保水質穩定。台水持續推動管線汰換與新增，市府推動汐東捷運工程，協助新增800mm供水管線，就有助提高汐止民眾使用翡翠水庫水的覆蓋率。